Норвежское будущее «Реала»: Эдегор 2.0 и планы на Холанда

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вчера, 15:33

Футбол «сливочных» в следующем десятилетии определят белокурые северяне?

Оба главных норвежских таланта нового поколения могут оказаться в мадридском «Реале». Вернее, Мартин Эдегор уже на контракте у «Королевского клуба», сейчас он выступает на правах аренды за лондонский «Арсенал», а Эрлинг Холанд — большая мечта «сливочных» и Флорентино Переса. В Мадриде готовы сделать ставку на норвежцев и хотят использовать Эдегора в качестве дополнительного магнита для привлечения Холанда.

Эдегор по-прежнему мечтает заявить о себе в «Реале»

«Реал» поспешил, отозвав Мартина Эдегора из аренды в «Реале Сосьедад», которая изначально была рассчитана на два года. Это был продуманный план развития, но перед нынешним сезоном Зидан решил, что норвежец готов к выступлениям за «Мадрид» и нашел для него место в составе. Увы, только в составе, но не на поле. В январе Эдегор перебрался в Лондон на правах аренды, и игра Мартина за «Арсенал» дает повод для разговоров о том, что в скором будущем норвежец станет фундаментальным игроком полузащиты «сливочных».

Что немаловажно, сам Эдегор нацелен на возвращение в «Королевский клуб», у него нет обиды на Зидана. Мартин очень самокритичен, иногда копания в себе даже мешают ему. Норвежец понимает, что должен быть лучшей версией себя, чтобы закрепиться в «Реале». В первой половине текущего сезона ему не удалось продемонстрировать свой уровень, в том числе по объективным причинам — были проблемы с одним из колен, которые сейчас остались позади.

В «Реале» продолжают верить в проект «Эдегор», а сам Мартин — пример футболиста, который не хочет стоять на месте. Перейдя в «Арсенал» зимой, он принял решение в пользу футбола, согласился на снижение заработной платы в обмен на игровую практику и поддержку главного тренера Микеля Артеты. Поддержку, которой ему так не хватало от Зинедина Зидана.

Как перевезти футбольное счастье из Лондона в Мадрид?

Эдегор моментально обрел в Лондоне счастье и уверенность, которых ему не хватало во время пятимесячного пребывания в Мадриде. По словам Микеля Артеты, норвежец внес стройность в организацию созидательной игры «Арсенала» и повысил общий уровень команды, которая крайне неубедительно начала текущую кампанию.

«Канониры», начиная с главного тренера и заканчивая клубными менеджерами, были бы счастливы подписать с Эдегором долгосрочный контракт, но сейчас об этом не может идти и речи: «Реал» не думает о трансфере хавбека, а сам Мартин настроен на успех именно в мадридской команде.

Однако перед возвращением он хочет знать, чего от него хочет тренер, какая роль ему уготована в команде, и сколько игровой практики он получит. Справедливые вопросы, не так ли? И самое время, чтобы получить на них ответы, ведь контракт с «Реалом» действует до 2023 года, то есть «Мадрид» должен, наконец, делом доказать свою веру в Эдегора и дать ему полноценный шанс. Или продать уже этим летом. Но это будет выстрел себе в ногу. И вот почему.

«Реал» хочет подписать Холанда. Эдегор может помочь трансферу или помешать

Не секрет, что Мартин Эдегор в хороших отношениях со своим партнером по сборной Норвегии Эрлингом Холандом, которого хотят заполучить все европейские топ-клубы, включая «Реал». Эдегор — козырь «сливочных» в переговорах с Холандом, главные норвежские таланты поколения наверняка будут счастливы объединиться в одном клубе. А тут такой шанс!

Во-первых, «Реал» определенно входит в число «абсолютных топ-клубов», из которых выбирает Холанд. Во-вторых, у «Мадрида» хорошие отношения с дортмундской «Боруссией», подкрепленные арендными соглашениями по Ашрафу Хакими и Рейньеру, в то время как «Барселону» (еще одного претендента на Холанда) в дортмундском клубе не слишком чтут после трансфера Усмана Дембеле, пусть даже у каталонского гранда уже сменилось руководство. В-третьих, Мино Райола еще в прошлом году говорил о желании привести в «Реал» отличного игрока:

Я определенно хотел бы привести отличного игрока в «Реал», и летом я постараюсь это сделать. Для меня и моих игроков это стало бы поводом для гордости, потому что «Реал» – великий клуб. У меня очень хорошие отношения с «Реалом». Я регулярно общаюсь с [генеральным директором] Хосе Санчесом, мне нравится говорить с ним о футболе.

В-четвертых, фактор Эдегора. «Реал» должен окружить Мартина заботой и помочь ему заиграть в «Мадриде» не только потому, что сам Эдегор может стать идеальной заменой Луке Модричу в новой версии полузащиты, но также из-за Холанда. Мартин должен сам крепко стоять на ногах в команде, чтобы звать туда своего друга.

Трансфер Холанда в «Реал» может состояться уже этим летом

Главная ошибка, которую может допустить «Реал» — это погнаться за двумя зайцами, Мбаппе и Холандом. При этом «Мадрид» не собирается отказываться от идеи заполучить обоих. Смелый план Флорентино Переса состоит в том, чтобы подписать Холанда уже этим летом, так как промедление очень опасно, а Мбаппе, который с детства болеет за «Реал», уговорить подождать до следующего лета, когда он станет свободным агентом и сможет беспрепятственно покинуть ПСЖ .

Если бы не пандемия, ценник Холанда уже бы улетел в открытый космос, но агенты с мировым именем, выступившие в качестве экспертов в материале испанской газеты «Marca», убеждены, что «Реал» этим летом сможет приобрести норвежского форварда за 120-150 миллионов гарантированной компенсации и солидные бонусы, которые будут причитаться «Боруссии» в случае успешных выступлений Эрлинга в «Реале». Прогнозируемая зарплата Холанда в новом клубе — 12-15 миллионов евро в год «чистыми».