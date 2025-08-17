Комментатор матча ЮФЛ посоветовал женщинам-судьям заниматься своими делами

Комментатор матча Юношеской футбольной лиги между «Родиной» и «Зенитом» Александр Боряский во время эфира выразил недовольство работой женщины арбитра.

Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Каждый раз, когда женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов, есть женский футбол, вам там самое место.