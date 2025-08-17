 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудейство

Комментатор матча ЮФЛ посоветовал женщинам-судьям заниматься своими делами

вчера, 22:56

Комментатор матча Юношеской футбольной лиги между «Родиной» и «Зенитом» Александр Боряский во время эфира выразил недовольство работой женщины арбитра.

Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Каждый раз, когда женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов, есть женский футбол, вам там самое место.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА обратится в ЭСК РФС по судейству матча с «Динамо»
Вчера, 22:14
В чемпионате Бразилии судья восемь минут смотрел повторы гола во время игры
Вчера, 10:15
Семак: «По поводу красной карточки Дугласу я абсолютно не согласен»
16 августа
Президент «Урала» Иванов: «Арбитры стали работать лучше»
16 августа
ОфициальноЭСК РФС поддержала решение арбитра удалить Майга в матче с «Ростовом»
15 августа
ОфициальноЧистяков рассудит «Спартак» и «Зенит», Левников — дерби в 5-м туре РПЛ
15 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:55
«Долой предрассудки. Женщина — она тоже человек!»
Шуня771
Шуня771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:48
Намедни один заморский чудило Веру Копейкину за сисю прихватил.... (но в ресторан не пригласил....)
Она ему прописала горчичник, а потом при первой же возможности и второй и на карантин...))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:46
У большинства комментаторов есть один общий недостаток — иногда они, по какой-то причине, сползают с основной темы репортажа, футбольной. Сегодня во время матча два комментатора серьёзно обсуждали, сколько по времени судья находился возле монитора. Вопрос трудовой деятельности женщины судьи уж точно не касается комментатора. Хотя я лично разделяю его позицию ..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:34
Так то согласен с ним. Но думаю за такие высказывания он может и получить нагоняй
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:19
А в чем он не прав? Мы хоть одно нормальное судейство видели вообще в мире, а не только в России? Я не видел ни один матч с участием главного арбитра - женщины. На ВАР это пожалуйста, это сколько угодно ставьте, но не выпускайте в поле. Эмоции часто мешают принимать взвешенные решения, особенно когда игроки начинают спорить
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:01, ред.
Респект, детям нужны мамы , а не вот это все
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 