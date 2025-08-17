ЦСКА обратится в ЭСК РФС по судейству матча с «Динамо»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о том, что клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по судейству в матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо» (3:1).
В своём Telegram-канале он написал:
Дважды кряду необъяснимые судейские решения. Однозначно будем просить ЭСК разобраться.
Он прикрепил скриншоты двух эпизодов. Речь идёт о контакте защитника Данила Кругового с вратарём «бело-голубых» Игорем Лещуком за пределами штрафной площади, в результате чего главный арбитр Кирилл Левников показал игроку «армейцев» жёлтую карточку, зафиксировав симуляцию с его стороны. Также судья не назначил пенальти в ворота хозяев поля после падения полузащитника «красно-синих» Матеуса Алвеса в штрафной площади «Динамо».
К счастью, судейские ошибки не повлияли на исход. ЦСКА был намного сильнее.
Бывший арбитр Игорь Федотов отреагировал на решение судьи Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА.
На 55-й минуте VAR позвал главного арбитра к монитору, судья назначил удар от ворот.
«Левников долго смотрел и, наверное, начал додумывать, что контакт незначительный. Хотя мы до этого видели, как арбитры правильно назначали 11-метровые, исходя из того, кто сыграл в мяч. Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел. То же самое, что и в матчах «Спартак» — «Зенит», «Спартак» — «Балтика». Там трактовали одинаково, а здесь для Левникова это почему-то не 11-метровый.
Мы не можем говорить о степени контакта, потому что Левников со своей позиции даже не видел, кто сыграл в мяч, и спрашивал ассистента. Хотя должен был правильно определить эпизод и видеть всю картину. Позиция была открытая. Если футболист ЦСКА сыграл в мяч, то это 11-метровый. Додумывать здесь нет смысла. Контакт есть — 11-метровый. Картина должна быть такой, но Левников её перевернул. Он ошибочно не назначил пенальти и так же ошибочно не изменил решения после просмотра повтора», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом
Бывший арбитр Александр Егоров по просьбе Betonmobile разобрал контакт полузащитника «Динамо» Дениса Макарова и Матеуса Алвеса в штрафной в начале второго тайма матча РПЛ. Главный судья Кирилл Левников после промотра повтора не стал назначать пенальти.
Потому что мы говорим о прямом нарушении в штрафной, где игрок обороны играет не в мяч, а по ногам соперника. В современном футболе это почти автоматический 11-метровый.
Именно поэтому для меня момент прозрачен: стопроцентный пенальти, который Левников, по какой-то причине, решил проигнорировать.
По пенальти правильно разобрались. Изначально Алвес попал в ногу Макарову. Поэтому Макаров до мяча и не добрался. По траекториям точно видно. Поэтому долго и смотрели, искали правильный ракурс
