ЦСКА обратится в ЭСК РФС по судейству матча с «Динамо»

вчера, 22:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о том, что клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по судейству в матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо» (3:1).

В своём Telegram-канале он написал:

Дважды кряду необъяснимые судейские решения. Однозначно будем просить ЭСК разобраться.

Он прикрепил скриншоты двух эпизодов. Речь идёт о контакте защитника Данила Кругового с вратарём «бело-голубых» Игорем Лещуком за пределами штрафной площади, в результате чего главный арбитр Кирилл Левников показал игроку «армейцев» жёлтую карточку, зафиксировав симуляцию с его стороны. Также судья не назначил пенальти в ворота хозяев поля после падения полузащитника «красно-синих» Матеуса Алвеса в штрафной площади «Динамо».

Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:54
Победа получилась уверенной, но нельзя не сказать об отвратительной работе Левникова. Как минимум два необъяснимых решения в начале второго тайма, опять карточки в одну сторону. Надо что-то делать с этой необъективностью.
К счастью, судейские ошибки не повлияли на исход. ЦСКА был намного сильнее.
Red blu
Red blu ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:36, ред.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 23:35
    Арбитр Федотов высказался о решении не давать пенальти ЦСКА в матче с «Динамо»


    Бывший арбитр Игорь Федотов отреагировал на решение судьи Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА.

    На 55-й минуте VAR позвал главного арбитра к монитору, судья назначил удар от ворот.

    «Левников долго смотрел и, наверное, начал додумывать, что контакт незначительный. Хотя мы до этого видели, как арбитры правильно назначали 11-метровые, исходя из того, кто сыграл в мяч. Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел. То же самое, что и в матчах «Спартак» — «Зенит», «Спартак» — «Балтика». Там трактовали одинаково, а здесь для Левникова это почему-то не 11-метровый.

    Мы не можем говорить о степени контакта, потому что Левников со своей позиции даже не видел, кто сыграл в мяч, и спрашивал ассистента. Хотя должен был правильно определить эпизод и видеть всю картину. Позиция была открытая. Если футболист ЦСКА сыграл в мяч, то это 11-метровый. Додумывать здесь нет смысла. Контакт есть — 11-метровый. Картина должна быть такой, но Левников её перевернул. Он ошибочно не назначил пенальти и так же ошибочно не изменил решения после просмотра повтора», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом
    Capral
    Capral
    вчера в 23:34
    А зачем, сейчас, армейцам это нужно? Выиграли по делу, по игре, без вопросов. А главное- эти две безусловные ошибки, никак на результат не повлияли. ЦСКА же не Зенит, чтобы раздувать конфликт и привлекать к себе общественное внимание...
    Red blu
    Red blu
    вчера в 23:28, ред.
    «Это пенальти». Александр Егоров про контакт Макарова и Алвеса
    Бывший арбитр Александр Егоров по просьбе Betonmobile разобрал контакт полузащитника «Динамо» Дениса Макарова и Матеуса Алвеса в штрафной в начале второго тайма матча РПЛ. Главный судья Кирилл Левников после промотра повтора не стал назначать пенальти.
    Потому что мы говорим о прямом нарушении в штрафной, где игрок обороны играет не в мяч, а по ногам соперника. В современном футболе это почти автоматический 11-метровый.

    Именно поэтому для меня момент прозрачен: стопроцентный пенальти, который Левников, по какой-то причине, решил проигнорировать.
    alexlom
    alexlom
    вчера в 22:54
    Жёлтая Круговому - ошибка.
    По пенальти правильно разобрались. Изначально Алвес попал в ногу Макарову. Поэтому Макаров до мяча и не добрался. По траекториям точно видно. Поэтому долго и смотрели, искали правильный ракурс
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 22:50
    Возможно Левников как питерский судья понимает, что юбиляру надо как то помогать. Он и помогает как может.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 22:37
    Однозначно нужно разбераться с судейством. За что жёлтую дали Круговому? Он чтобы не травмировать вратаря перепрыгнул его. Ну а за удар по ноге в штрафной пусть и не умышленно однозначно пологается пенальти. На что ВАР и указал Левникову.
    SpaM-10
    SpaM-10 ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Стоило. На будущее.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 22:32
    Я по этим эпизодам согласен, особенно в случае с вратарём, пожалел его арбитр матча. Но, стоило ли обращаться в ЭСК, ведь на итоговый результат это не повлияло? Кстати, после игры и Карпин какие-то претензии предъявлял судье. Лучше бы спросил у Сергеева:-"Ну как ты на забил?". Иван заслужил наказание...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:16
    Вместо того, чтобы радоваться отскоку, армейцы решили разбудить кракена - оукнется
    Гость
