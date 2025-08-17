ЦСКА обратится в ЭСК РФС по судейству матча с «Динамо»

1755458044

вчера, 22:14

Директор по коммуникациям ЦСКА сообщил о том, что клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по судейству в матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо» (3:1).

В своём Telegram-канале он написал:

Дважды кряду необъяснимые судейские решения. Однозначно будем просить ЭСК разобраться.

Он прикрепил скриншоты двух эпизодов. Речь идёт о контакте защитника с вратарём «бело-голубых» за пределами штрафной площади, в результате чего главный арбитр показал игроку «армейцев» жёлтую карточку, зафиксировав симуляцию с его стороны. Также судья не назначил пенальти в ворота хозяев поля после падения полузащитника «красно-синих» в штрафной площади «Динамо».