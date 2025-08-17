 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» на старте сезона АПЛ

сегодня, 20:24
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Арсенала» в матче 1-го тура АПЛ (0:1).

Забитым мячом в составе лондонского клуба отличился Риккардо Калафьори на 13-й минуте.

В следующем туре МЮ на выезде сыграет с «Фулхэмом» 24 августа. «Арсенал» 23-го числа дома примет «Лидс».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Динамо» потерпело поражение от ЦСКА
Сегодня, 19:55
«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
Сегодня, 17:58
«Рубин» обыграл «Ростов»
Сегодня, 17:39
«Оренбург» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Акрон»
Сегодня, 15:34
Миранчук снова забил за «Атланту Юнайтед», но проиграл «Колорадо»
Сегодня, 07:49 Видео
«Ювентус» обыграл «Аталанту» в контрольном матче, Дэвид забил дебютный гол
Сегодня, 00:12
 
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:27
Перезагружаться пора... Хватит прошлого сезона...
Karkaz
Karkaz
сегодня в 21:27
У Юнайтед всё было идеально. Выход из обороны, перепасовка в центре поля, почти всю борьбу выиграли в центре и около своей штрафной, почти наглухо перекрыли атаку Арсенала. Было всё, кроме завершающего действия в атаке. Не хватало хорошего навеса или чёткого паса под удар. 1 навес был на Мбеумо и опасный удар от него и это по сути единственное осмысленная передача в штрафную соперника. Всё остальное в атаке это индивидуальное мастерство. А так, глядя на первую игру, перспектива на хороший сезон у МЮ есть.
AKH
AKH
сегодня в 21:25
Если б мне не был интересен "новый" Ман Юн я бы перестал смотреть после перерыва. Арсенал доминатора невозможно смотреть.. Это просто дверьмо..
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:14, ред.
С другой стороны даже тухлая победа это все равно три очка ......так что все лидеры Ливерпуль Ман сити и Арсенал начали с побед........ уже с первого тура началась интрига в борьбе за титул....так что новый сезон можно сказать открылся.......поздравляю.

Да и Арсеналу эти три очка нужнее чем нынешнему МЮ, эти все равно завтра условному Борнмуту проиграют как всегда.....так что не велика потеря. спасает МЮ только одно что у них впервые за много лет не будет европы и тут сил хватит на чемп. И не понятно что изменил Аморим как МЮ не мог реализовывать моменты так и не может. А вот арсенал хоть и получил форварда Дикереша но тоже не может его использовать будто с ним стали тормозить в атаке......

PS Пока лишь в первом туре Челси потерял очки.......хотя я их к фаворитам за титул не отношу у них такие же шансы на успех как у Ньюкасла или Виллы......им бы просто в тОП 4 вернуться..........
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:06
Де Лигт- лучший игрок матча!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:06
это у них такой конёк. Вообще то в далёкие 2010 года когда стоял Миньоле в воротах Ливерпуля, его просто затолкали в ворота игроки Вест Бромвича.создавали препятствия что бы добраться до мяча и гол засчитывали. Так что тут вообще даже и не заметили. Никто турка в раму не вталкивал руками и ногами, виноват кипер и защита,которая должна была ликвидировать угрозу.
112910415
112910415
сегодня в 21:05
Хозяева были не хуже.
Возможно, лучше.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:00
Кунья такой дриблинг по центру совершил,что у Арсенала. аж коленки задрожали.
Райя хотел пеналь привезти, отблагодарить турка по амплуа.
Насколько хватит заряда Мбемо и Куньи,от этого будет зависеть результат и нужен кипер, купите итальяшку.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:58
Судя по счёту, играли в неторопливый футбол, с оглядкой на собственные ворота. Счёт 0:1 свойственный результат для итальянского футбола, чем для английского. Вон Ливерпуль и Борнмут забили на двоих шесть. Кстати, не отличились новые звёзды Шешко и Дьекереш. Жаль, значит забьют в следующем туре.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 20:56
да в приципе нормальная была борьба в воротарской, сам турок виноват в пропущенном.У него есть руки,а он ими как то плохо махал.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:55
оказывается число 13 может быть несчастливым и для дьяволят.ю
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 20:55
Дьекереш разочаровал. В одном игровом моменте, он получил мяч, идёт хорошая атака, и Виктор какие то нелепые движения совершает и теряет мяч. Если так будет продолжаться, это будет катастрофа Артеты
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 20:47
Сам в шоке, как такое засчитал Хупер(болельщик Ливерпуля)
Андрюха 43
Андрюха 43
сегодня в 20:46
МЮ вселяет надежду на будущее
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 20:45, ред.
Мне лично МЮ очень понравился, кажется появляется какой то рисунок в их игре. И очень скудная игра от Арсенала, спишем на первый матч сезона. Думаю будет лучше, если Арсенал наберёт форму к середине сезона, и порвет всех до финиша. Обычно у них всегда это наоборот получается
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:44
Ну что пушкари, с победой нас, позорной, тяжелой, но победой....
Давненько я не видел такой безидейный Арсенал, который весь матч играет вторым номером и совершает столько брака...ладно, спишем это на начало сезона, надеюсь дальше будет лучше!
МЮ провел вполне приличный матч! Аморим провел предсезонку, и игра у команды была куда приличнее, чем в прошлом сезоне, но есть еше над чем работать!
Гол левый, игрок матча Райя/де Лихт
DXTK
DXTK
сегодня в 20:43
    kovalev-barin
    kovalev-barin
    сегодня в 20:42
    Но несмотря на то, что гол был забит не по правилам, к Амориму все равно возникает вопрос. Хоть один, но очень интересный...

    А почему МЮ вообще снова играл большую часть матча без нападающего против одной из самых габаритных (если не самой) команд АПЛ? Почему Шешко не вышел с первых минут? Если не готов он - почему не выпустили Расмуса, по которому еще не было официальных предложений? И если были, то почему нельзя было поставить десяткой Маунта, а на роль форварда - Мбемо или Амада?
    azkan
    azkan
    сегодня в 20:41, ред.
    С победой Арсенал!
    МЮ смотрелись намного лучше, все таки свой стадион. Но чуточку не хватило им везения.
    Гол кажется спорный. Хотелось бы, чтобы знающие прокомментировали этот момент.
    Во вратарской площадке атакуют вратаря. Раньше это был фол. Сейчас не знаю.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 20:41
    МЮ обновил всю атаку, а голы так и не пришли. Что за проклятье дьяволов?
    Не думаю, что Доргу в атаке опаснее Гарначо. Тот все же создавал голы.
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    сегодня в 20:35
    Дьяволы несмогли распечатать ворота Райя! По игре МЮ явно был лучше, что радует конечно. Из трио новичков отмечу Кунью и Мбеумо, играли заметно и опасно для соперника, ну а Шешко был ничем не лучше Дьёкереша, отмечу что и Бруно был ужасен сегодня, столько брака от него. Первый матч сезона комом, но отмечу что по игре явно прибавили, ну чтож будем смотреть оставшиеся 37 матчей в этом сезоне и надеяться что в лч попадём
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 20:34
    МЮ, что странно, мне понравился больше. Причем на порядок больше. Бруну и Маунт очень хорошо спелись, последний так и вовсе очень умно двигается и распасовывает..., да только нападающие подводят. Диалло финтит хорошо, но не видит куда давать пас.

    Арсенал... Понравился Хаверц, который руинил все начинания МЮ и в центре поля и, что интересно, на подступах к своей штрафной. Магальяеш тоже как скала - все Мюшники от него как дети отлетали, никто его пройти не смог. Зато Мартинелли всё такой же - нулевой.
    Master Shake
    Master Shake
    сегодня в 20:33
    Первая победа из многих в чемпионском сезоне!
    SpaM-10
    SpaM-10
    сегодня в 20:33
    Бл..., какое позорное судейство в АПЛ. Арс победил за счёт выдуманного гола. МЮ был хорош. Де Лигт выдал великолепную игру, наверное, со времён Аякса так не играл. Кунья, Мбемо произвели хорошее впечатление. Шешко хорош в подыгрыше.
    Дьокереш пока никакой, посмотрим, что будет когда форму наберёт.
    Ну и даже не смотря на явное нарушение при забитом мяче, не понимаю как манки так позволяют играть сопернику в своей вратарской. Во времена Фердинанда, Кина, этого Салиба бы просто закопали в штрафной и памятника бы не потавили.
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    сегодня в 20:32, ред.
    ЦСКА по многолетней традиции не стал дарить очки Динамо. Арсенал победил МЮ. Выхи - топ!
    rockNrolla220V
    rockNrolla220V
    сегодня в 20:31
    обидное конечно поражение, но смотреть как Арсенал из последних сил закрывается это что то с чем то, Гол конечно чистой воды шара и даже вар не пошел судья смотреть.
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    сегодня в 20:31
    Великие Канониры добывают победу на Олд Траффорд!
    Поздравляю!
    Серхио Рамос
    Серхио Рамос
    сегодня в 20:30
    Но игра М.Ю уже заметно изменилась, посмотрим что будет дальше.
    kovalev-barin
    kovalev-barin
    сегодня в 20:30
    И да, для тех, у кого по поводу гола будет аргумент "ну это же АПЛ, это борьба" - сразу вопрос: а когда в АПЛ появилось правило, что вратаря можно запихивать руками в ворота?
    kovalev-barin
    kovalev-barin
    сегодня в 20:28
    Мда...

    Хорошая и равная игра...

    Но снова рефери Хупер, и снова судьбоносный косяк, как в каждом матче: как можно было, находясь в метре от Алтая, не заметить, как его руками запихивают в ворота - ну тут даже слепой бы увидел.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     