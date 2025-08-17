«Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» на старте сезона АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Арсенала» в матче 1-го тура АПЛ (0:1).
Забитым мячом в составе лондонского клуба отличился Риккардо Калафьори на 13-й минуте.
В следующем туре МЮ на выезде сыграет с «Фулхэмом» 24 августа. «Арсенал» 23-го числа дома примет «Лидс».
Арсенал... Понравился Хаверц, который руинил все начинания МЮ и в центре поля и, что интересно, на подступах к своей штрафной. Магальяеш тоже как скала - все Мюшники от него как дети отлетали, никто его пройти не смог. Зато Мартинелли всё такой же - нулевой.
Арсенал... Понравился Хаверц, который руинил все начинания МЮ и в центре поля и, что интересно, на подступах к своей штрафной. Магальяеш тоже как скала - все Мюшники от него как дети отлетали, никто его пройти не смог. Зато Мартинелли всё такой же - нулевой.
А почему МЮ вообще снова играл большую часть матча без нападающего против одной из самых габаритных (если не самой) команд АПЛ? Почему Шешко не вышел с первых минут? Если не готов он - почему не выпустили Расмуса, по которому еще не было официальных предложений? И если были, то почему нельзя было поставить десяткой Маунта, а на роль форварда - Мбемо или Амада?
А почему МЮ вообще снова играл большую часть матча без нападающего против одной из самых габаритных (если не самой) команд АПЛ? Почему Шешко не вышел с первых минут? Если не готов он - почему не выпустили Расмуса, по которому еще не было официальных предложений? И если были, то почему нельзя было поставить десяткой Маунта, а на роль форварда - Мбемо или Амада?