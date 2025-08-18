 
ФИФА рассмотрит возможность проведения Клубного ЧМ каждые два года

вчера, 08:15

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит предложение о проведении Клубного чемпионата мира каждые два года, начиная с 2029 года.

Идея сократить временные промежутки между турнирами была предложена «Реалом» и поддержана многими командами, которые пропустили текущий розыгрыш, в том числе «Ливерпулем», «Барселоной», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».

Также обсуждается возможность увеличения числа участников с 32 до 48 команд и отмена правила, ограничивающего участие не более двух клубов одной страны.

azkan
azkan
вчера в 18:06
Ну конечно, все вдруг захотели играть на КЧМ. Да еще раз в два года)))
Чтобы футболисты играли весь год и приносили деньги.
Но деньги будут уже совсем не те. Сперва пусть посмотрят как скажется такая летняя интенсивность на футболистах по году. А потом уже решать.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:37, ред.
Тоже так думаю приглашать только победителей в своих чемпионатах. Хоть какой то смысл будет
Capral
Capral
вчера в 09:32
Сразу пропадет интерес к ЧМ. Люди с нетерпением ждут этого события 4 года, а тут, не успели закончить один, как тут же гредет следующий. Не удивлен. Что с буржуинов взять, акромя анализа, как говорили, в моё Счастливое советское время...
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:28
Если уровень команд повыше будет есть смысл а так
vy7t2msh5rhc
vy7t2msh5rhc
вчера в 09:14
Зрелищность футбола упадет, много соревнований обесценивает их.
Шуня771
Шуня771 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 09:09
А вспомни сколько пиастр там "крутанулось"...))
SHEARER
SHEARER
вчера в 08:58
Сумасшедшая фифа
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:53
Да зачем он нужен раз в два года 🤦🏽‍♂️
112910415
112910415
вчера в 08:49
Скверная идея
Вещий
Вещий
вчера в 08:48
Да уж... идея так себе.... для тех кому это выгодно.
adekvat
adekvat
вчера в 08:28
Дурдом, я и этот не смотрел, ни понятно кто и за что туда попал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:27
Да давайте 2 раза в год уж сразу!! И отборочные к нему....
YNWA
YNWA
вчера в 08:17
Жаль! Футбол умирает!
