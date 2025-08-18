ФИФА рассмотрит возможность проведения Клубного ЧМ каждые два года

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит предложение о проведении Клубного чемпионата мира каждые два года, начиная с 2029 года.
Идея сократить временные промежутки между турнирами была предложена «Реалом» и поддержана многими командами, которые пропустили текущий розыгрыш, в том числе «Ливерпулем», «Барселоной», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».
Также обсуждается возможность увеличения числа участников с 32 до 48 команд и отмена правила, ограничивающего участие не более двух клубов одной страны.
Чтобы футболисты играли весь год и приносили деньги.
Но деньги будут уже совсем не те. Сперва пусть посмотрят как скажется такая летняя интенсивность на футболистах по году. А потом уже решать.
