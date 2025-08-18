ФИФА рассмотрит возможность проведения Клубного ЧМ каждые два года

1755494141

вчера, 08:15

Международная федерация футбола ( ФИФА ) рассмотрит предложение о проведении Клубного чемпионата мира каждые два года, начиная с 2029 года.

Идея сократить временные промежутки между турнирами была предложена «Реалом» и поддержана многими командами, которые пропустили текущий розыгрыш, в том числе «Ливерпулем», «Барселоной», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».

Также обсуждается возможность увеличения числа участников с 32 до 48 команд и отмена правила, ограничивающего участие не более двух клубов одной страны.