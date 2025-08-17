«Динамо» потерпело поражение от ЦСКА

Московское «Динамо» уступило ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ (1:3).
Счёт открыл Матеус Алвес на 13-й минуте. Удвоил преимущество «армейцев» Милан Гайич на 21-й. Третьим голом у гостей отметился Матвей Кисляк на 42-й. «Бело-голубые» отыграли один мяч на 50-й усилиями Дениса Макарова.
«Динамо» занимает 13-е место в чемпионате России (5 очков). ЦСКА идёт 2-м (11 баллов).
А чего не хватало-то???
По моему разумению, ЗЛИНКИ не хватало.
В перерыве варелик "подсыпал перчику" в трусы бело-голубых ), и Динамо яростно ринулось отыгрываться.
Гол Макарова - результат этой "яростности", хоть и был забит НЕ в результате командных действий, а именно индивидуального мастерства и везения Макарова.
Перекладина Сергеева, Бителло, ещё классные моменты для взятия ворот Акинфеева...
Не везло, однако...
Армейцы, правда, в долгу не оставались - достаточно только вспомнить уже на 90+4 минуте промАх Глебова...
Да и ещё моменты увеличить счёт были...
Как бы то ни было - 3 1 в пользу ЦСКА.
Вот, интересно: ЧТО боссы Динамо варелику сегодня скажут???
Чемодан - вокзал - ...??? ))
P.S. Я бы этот матч, особенно второй тайм. вровень по ФУТБОЛУ с матчем Акрон - Оренбург поставил, а по ЯРОСТНОСТИ даже на первое место.
P.P.S. Второй матч за сегодня смотрел С УДОВОЛЬСТВИЕМ.
А чего не хватало-то???
По моему разумению, ЗЛИНКИ не хватало.
В перерыве варелик "подсыпал перчику" в трусы бело-голубых ), и Динамо яростно ринулось отыгрываться.
Гол Макарова - результат этой "яростности", хоть и был забит НЕ в результате командных действий, а именно индивидуального мастерства и везения Макарова.
Перекладина Сергеева, Бителло, ещё классные моменты для взятия ворот Акинфеева...
Не везло, однако...
Армейцы, правда, в долгу не оставались - достаточно только вспомнить уже на 90+4 минуте промАх Глебова...
Да и ещё моменты увеличить счёт были...
Как бы то ни было - 3 1 в пользу ЦСКА.
Вот, интересно: ЧТО боссы Динамо варелику сегодня скажут???
Чемодан - вокзал - ...??? ))
P.S. Я бы этот матч, особенно второй тайм. вровень по ФУТБОЛУ с матчем Акрон - Оренбург поставил, а по ЯРОСТНОСТИ даже на первое место.
P.P.S. Второй матч за сегодня смотрел С УДОВОЛЬСТВИЕМ.