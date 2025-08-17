 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Динамо» потерпело поражение от ЦСКА

сегодня, 19:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Московское «Динамо» уступило ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ (1:3).

Счёт открыл Матеус Алвес на 13-й минуте. Удвоил преимущество «армейцев» Милан Гайич на 21-й. Третьим голом у гостей отметился Матвей Кисляк на 42-й. «Бело-голубые» отыграли один мяч на 50-й усилиями Дениса Макарова.

«Динамо» занимает 13-е место в чемпионате России (5 очков). ЦСКА идёт 2-м (11 баллов).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
Сегодня, 17:58
«Рубин» обыграл «Ростов»
Сегодня, 17:39
«Оренбург» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Акрон»
Сегодня, 15:34
Миранчук снова забил за «Атланту Юнайтед», но проиграл «Колорадо»
Сегодня, 07:49 Видео
«Ювентус» обыграл «Аталанту» в контрольном матче, Дэвид забил дебютный гол
Сегодня, 00:12
«Интер» обыграл «Олимпиакос» в товарищеском матче
Вчера, 23:40
 
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ el777 (раскрыть)
сегодня в 21:39
Для игры с Кубой, Гренадой, Замбией лучшего тренера и не надо.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:35
Карпин до прихода в ДМ знал многих игроков и по сборной и по Ростову. Потом, он неоднократно видел ДМ в игре и прекрасно представлял себе, с кем ему предстоит работать. Челистини и половины того, что Карпин знал о ДМ, не знал о ЦСКА.
el777
el777 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:27
Какая сборная-такой и тренер=посредственный
SpaM-10
SpaM-10 ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 21:23
Прям Черданцев, один в один.
Сп62
Сп62
сегодня в 21:19
Я уже говорил во вреия игры, что командная скорость ЦСКА глааное преимущество перед динамовцеми. В списке наиболее скоростных игроков на поле в четвёрке три армейца. Видя такое преимущество Карпин во втором тайме выпустил скоростного Скопинцева, что привело к переходу инициативы к Динамо. ЦСКА отошёл назад и остро контатаковал. Выход Кругового один на один должен был закончиться КК. Почему промолчал ВАР непонятно. Динамовцы могли немного скрасить поражение забив ещё мяч, но могли и крупно проиграть. Моменты были у обеих команд. А так уверенная победа ЦСКА и мои поздравления.
ABir
ABir
сегодня в 21:18
Игра была сделана уже в первом тайме, и хотя Динамо имело возможности во втором тайме снова внести интригу о победителе, надо отдать должное у ЦСКА тоже были моменты для взятия ворот. Т.о. во втором тайме по игре - ничья, а общая и заслуженная победа за ЦСКА.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 21:18
Но, если разобраться, причина поражения в том, что прогнозы эксперта всегда сбываются с точностью наоборот :) Мудрики и Хвичи солгать не дадут :)

"Следущий матч с ЦСКА. Уверен, не проиграем."

"поэтому я не удивлен, но надежды не теряю... И уверяю тебя- армейцам не проиграем."

Проверяй карман :))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:13
Умом Валеру не понять,
Аршином общим не измерить:
У него особенная стать —
В Валеру можно только Верить.
112910415
112910415
сегодня в 21:11
Идеальный первый тайм от ЦСКА
Red blu
Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:04, ред.
И не говори, а Зенит пока 9-ый. Если не победит в следующем туре у Динамо Махачкала. Не позавидуешь Семаку.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 21:00
Вопросов нет, ЦСКА на голову сильнее. Захотели - накидали бы больше. Да и Левников здорово помог. При нулях, конечно, и Лещ отправился бы отдыхать, и пенальти бы поставили.

Пепел заготавливать не предлагаю, но и иллюзий питать не стоит. Качества футболистов хватит оказаться где-то по середине, спишем сезон на перестройку.

Однако, пивогафиным неплохо бы осуществить юридическое харакири.

Свет в конце туннеля, конечно, виден, если обернуться.

Всем добра ;)
Red blu
Red blu
сегодня в 20:56
Супер игра и супер результат без скамейки и с огромным дефицитом кадров на данном отрезке. Челестини топ попадание. Как похоже и с Алвесом вся игра идёт через него, везде успевает и помогает, феноменальная точность передач. Ещё бы резерв для маневра подвезли Фабио.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:53
ЦСКА пока второй....
К вечеру будет третьим...но старт Челестини можно назвать очень успешным...
И Суперкубок...и Кубок...и РПЛ - ни одного поражения....
Весь матч не видел...но в отрывках очень понравился Глебов...тот что моложе...в баттле "Глебов & Глебов"...явно вышел победителем...
DXTK
DXTK
сегодня в 20:52
Это еще не все......Дайте Карпину поработать))))))
Gotlib
Gotlib ответ Михалыч 54 (раскрыть)
сегодня в 20:49, ред.
Цыплят по осени считают. А с Ростовом он болтался бы и дальше в середине таблицы. Какой смысл для Карпина?
lotsman
lotsman
сегодня в 20:43
Я не удивлён. Хотя и не видел игру, но Армейцы сильнее в игре чем Динамо.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:43
Армейцам ,думаю ,повезло с тренером . Уход Николича все воспринимали как какой-то кошмар . Но , как говорится ,нет худа без добра ! Или - не знаешь ,где найдёшь ,а где потеряешь !
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 20:41
Игра была сделана в первом тайме.
Красивые три гола и три очка в таблицу .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ el777 (раскрыть)
сегодня в 20:36
Объясняю ! Карпин - не для Динамо ,а Станкович - не для Спартака .
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 20:34
Помню у ЦСКА была многолетняя традиция сливать Динамо) Но было ощущение, что в этом сезоне пошумим и товарищи милиционеры товарищей военных не обидят) + ещё Арсенал чпокнул МЮ. Выхи - топ!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:33
В целом хороший, качественный, зрелищный матч, с обилием моментов и борьбы. ЦСКА с победой! Немного не понял некоторых решений главного арбитра матча.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:32
ЦСКА показывает чемпионский футбол . Быть ему чемпионом в этом сезоне . А Зениту придётся ещё раз переносить празднование своего столетия ! Главное не сам праздник ,а его ожидание !!! )))))
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:31
Приветствую, Володя!!!
Во всем согласен, кроме одного: что значит, в отличие от Карпина, ЦСКА для Челестини чужая команда? А что, Карпин, когдато работал в Динамо или имел отношение к этой команде? Он новый человек в клубе, строит новую команду, правильную или нет покажет время. Да, сейчас трудно даётся учение, перестройка, не все друг друга понимают, поэтому, Карпину дали не полгода, а три, а там поглядим...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:27, ред.
Как же я кайфую от игры ЦСКА под руководством Челестини.👏👏👏
ЦВБП
Михалыч 54
Михалыч 54
сегодня в 20:27
Валера, Валера. Ты с пафосом перебрался в столицу, оставив Ростов, где тебя боготворили, увел с собой ведущих игроков Ростова, провозгласив Динамо претендентом на титул, а в итоге обе команды никакущие на данный момент. Ну и?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:25
Что то страшной силы строит Валерий коль такие жертвы....
4 последних матча - 3 поражения и ничья....2:9 по голам.....
Ну уж если построит...держитесь...

Даже не знаю в какой очерёдности ставить соревнование Семака, Станковича и Карпина....в антиполезности.....но Карпин сегодня прям резкий скачок в лидеры сделал....

1-я...2-я...и 4-я команды по стоимости составов идут в таблице 9-й...12-й..и 13-й....
А если стоимость и мастерство игроков с этими тренерами не работают - то зачем вообще тратить деньги на трансферы ???
Набрали ли бы ребят с Академии и всяко выше были бы в таблице....

ЦСКА с Победой !!!!
Не смотря на уход Аббосбека...Келвина и Роши - так же остр...амбициозен и успешен....
Акинфеев топ топыч...уж 20 лет...и с годами как коньяк становится всё лучше...))
el777
el777
сегодня в 20:21
ЦСКА с победой! У Карпина команда не играет в силу игроков. Могли еще получить.

Не помню такого. Кто-нибудь может объяснить...

12 Динамо 5 1 2 2 4-6 5
13 Спартак 5 1 2 2 6-10 5
cska1948
cska1948 ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 20:20
Такие пенальти в нашем чемпионате - это превилегия Зенита.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:17, ред.
Виктор, привет! При счёте 3:0 в свою пользу любая команда не будет выпрыгивать из трусов и даст поиграть сопернику. Все армейские голы и нереализованные голевые моменты — результат красивой комбинационной игры. Гол Макарова — это гол удачного удара индивидуально сыгравшего игрока. Как говорится, сравните и почувствуйте разницу. И ещё, для Челестини, в отличие от Карпина, не только ЦСКА - новый клуб, но и РПЛ - новый чемпионат, но как играет команда Челестини и как блёкло выглядит команда тренера сборной России.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 20:16
С победой ЦСКА!
Классная игра и заслуженная победа.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 