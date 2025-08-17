«Динамо» потерпело поражение от ЦСКА

1755449752

сегодня, 19:55

Московское «Динамо» уступило ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ (1:3).

Счёт открыл Матеус Алвес на 13-й минуте. Удвоил преимущество «армейцев» Милан Гайич на 21-й. Третьим голом у гостей отметился Матвей Кисляк на 42-й. «Бело-голубые» отыграли один мяч на 50-й усилиями Дениса Макарова.