Левандовски забил в каждом из последних десяти матчей за клуб и сборную

Нападающий отметился дублем в матче за сборную Польше против сборной Андорры.

Таким образом, Левандовски забивал в каждом из последних десяти игр в составе клуба и национальной команды.

Robert Lewandowski has now scored in each of his last 10 games for club and country.



⚽️ vs. Arminia

⚽️ vs. Frankfurt

⚽️ vs. Lazio

⚽️⚽️ vs. Cologne

⚽️⚽️⚽️ vs. Dortmund

⚽️ vs. Bremen

⚽️ vs. Lazio

⚽️⚽️⚽️ vs. Stuttgart

⚽️ vs. Hungary

⚽️⚽️ vs. Andorra



16 goals in total. 😎 pic.twitter.com/FQbbKePUEb