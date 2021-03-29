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«Ахмат» объявил о переходе Мбенга в минское «Динамо»

29 марта 2021, 20:59

«Ахмат» объявил о переходе нападающего Аблайе Мбенга в минское «Динамо» на правах аренды.

«28-летний футболист будет выступать за белорусскую команду до конца этого года. Желаем удачи Аблайе!» — говорится в сообщении грозненского клуба в инстаграме.

В последний раз Аблайе выходил на поле в составе грозненского клуба в июле прошлого года. В августе он самовольно покинул расположение команды, не уведомив руководство клуба. Впоследствии грозненцы подали претензию в палату по разрешению споров ФИФА с целью добиться применения к игроку финансовых и спортивных санкций.

Публикация от FC «Akhmat» Grozny ⚽ (@akhmatgrozny)

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
29 марта в 21:49
Удачи, может и повезет ему....
shlomo
shlomo
29 марта в 21:02
Вернее перебежал....
beefs
beefs
29 марта в 21:00
никому не нужный баласт...
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