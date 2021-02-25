«Урал» отправил Бавина в аренду в «Тамбов»

Полузащитник «Урала» отправился в «Тамбов» на правах аренды.

27-летний футболист будет выступать за тамбовский клуб до конца сезона-2020/21.

⚡️ Юрий Бавин переходит в «Тамбов» на правах аренды. В этом клубе он будет выступать до конца сезона-2020/21.



Желаем Юрию получать как можно больше игровой практики в новой команде, показать уверенную игру и вернуться в Екатеринбург еще более сильным футболистом! pic.twitter.com/WpltqR1cR4

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