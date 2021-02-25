«Урал» отправил Бавина в аренду в «Тамбов»

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин отправился в «Тамбов» на правах аренды.
27-летний футболист будет выступать за тамбовский клуб до конца сезона-2020/21.
⚡️ Юрий Бавин переходит в «Тамбов» на правах аренды. В этом клубе он будет выступать до конца сезона-2020/21.— ФК Урал (@FCURAL) February 25, 2021
Желаем Юрию получать как можно больше игровой практики в новой команде, показать уверенную игру и вернуться в Екатеринбург еще более сильным футболистом! pic.twitter.com/WpltqR1cR4
Ранее сообщалось, что полузащитник Кэтэлин Карп продолжит карьеру в «Тамбове».