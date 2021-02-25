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«Урал» отправил Бавина в аренду в «Тамбов»

25 февраля 2021, 13:30

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин отправился в «Тамбов» на правах аренды.

27-летний футболист будет выступать за тамбовский клуб до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что полузащитник Кэтэлин Карп продолжит карьеру в «Тамбове».

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Владимир 77
Владимир 77
25 февраля в 19:56, ред.
Мальчик хочет в Тамбов..
beefs
beefs
25 февраля в 13:40
с миру по нитке, так и проведем чемпионат...
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