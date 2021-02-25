Промес: «Принять российское гражданство? В сердце я уже русский»

Нападающий «Спартака» заявил, что готов принять российское гражданство, а также рассказал о своём отношении к морозам.

Для меня морозы – это не проблема. Помню, что это такое. Четыре года здесь играл. Пока можно будет выходить и играть, буду это делать. Погода не является преградой. Я знаю, что в Москве много хороших мест, где жить. Семья и дети приедут, как только найду жильё. Надеюсь, это случится через две недели.

Не так сильно я тогда выучил русский. Любимое слово — «братуха». Уже стало моей кличкой. Сейчас хочу найти преподавателя, чтобы изучить русский.

Принять российское гражданство? Если бы был выбор, почему нет? В сердце я уже русский.