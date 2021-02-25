ГлавнаяНовости

Промес: «Принять российское гражданство? В сердце я уже русский»

25 февраля 2021, 17:04

Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что готов принять российское гражданство, а также рассказал о своём отношении к морозам.

Для меня морозы – это не проблема. Помню, что это такое. Четыре года здесь играл. Пока можно будет выходить и играть, буду это делать. Погода не является преградой. Я знаю, что в Москве много хороших мест, где жить. Семья и дети приедут, как только найду жильё. Надеюсь, это случится через две недели.

Не так сильно я тогда выучил русский. Любимое слово — «братуха». Уже стало моей кличкой. Сейчас хочу найти преподавателя, чтобы изучить русский.

Принять российское гражданство? Если бы был выбор, почему нет? В сердце я уже русский.

Все новости
ОфициальноЦСКА отправил Котина в аренду
26 февраля Комментарии7
Официально«Урал» арендовал голкипера «Рубина» Коновалова
25 февраля ФотоКомментарии4
ОфициальноНападающий ЦСКА Н'Диай перешёл в «Велес» на правах аренды
25 февраля Комментарии6
Официально«Краснодар» арендовал голкипера «Ростова» Бабурина
25 февраля Комментарии7
Официально«Урал» отправил Бавина в аренду в «Тамбов»
25 февраля Комментарии2
ОфициальноТерехов продолжит сезон в «Тамбове»
25 февраля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
25 февраля в 21:28
Квартиру в Саранске захотел?
Александр Рябов
Александр Рябов
25 февраля в 18:04
Пушкин, практически
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 17:12
Видно сильно там нагадил, что готов так быстро поменять гражданство.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 17:10
Дождались и негров россиян...
STVA 1
STVA 1
25 февраля в 17:08
Принять российское гражданство? Если бы был выбор, почему нет? В сердце я уже русский.
Только смуглый)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100