Спортдир «Лейпцига»: «„Ливерпуль“ — не вариант для Конате»

Спортивный директор «Лейпциг» Маркус Кроше опроверг слухи о том, что защитник перейдёт в «Ливерпуль».

Я ничего не могу сказать по этой теме. Я думаю, что это не вариант для Конате. У него с нами длительный контракт, и он знает, что мы значим для него и что он значит для нас.

В прошлом году ему не повезло, так как у него была травма, но в этом году он находится в хорошем состоянии и является чрезвычайно важным игроком с большим потенциалом. Мы хотим помочь ему развиваться дальше, мы играем на международной арене, у нас очень хорошая команда, поэтому я не вижу причин для его ухода.