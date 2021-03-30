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Спортдир «Лейпцига»: «„Ливерпуль“ — не вариант для Конате»

30 марта 2021, 09:36

Спортивный директор «Лейпциг» Маркус Кроше опроверг слухи о том, что защитник Ибрахима Конате перейдёт в «Ливерпуль».

Я ничего не могу сказать по этой теме. Я думаю, что это не вариант для Конате. У него с нами длительный контракт, и он знает, что мы значим для него и что он значит для нас.

В прошлом году ему не повезло, так как у него была травма, но в этом году он находится в хорошем состоянии и является чрезвычайно важным игроком с большим потенциалом. Мы хотим помочь ему развиваться дальше, мы играем на международной арене, у нас очень хорошая команда, поэтому я не вижу причин для его ухода.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
30 марта в 23:53
Высказался так, будто он спортдир Реала или Барсы, мол Ливерпуль нам не конкурент!..
Если Ливерпуль действительно захочет, сверкающие пятки увидите Ибрахима своего
Ironigor
Ironigor
30 марта в 10:27
Жизнь как лестница !!! У каждого этапа , есть своя ступенька !!! Пока он там , где должен быть. Только время покажет чего он достигнет!!! А сейчас Удачи ему в Лейпциге !!! Всем Добра !!!
Вoлхв
Вoлхв
30 марта в 10:22
Ну спорт директор наверное обманывать не будет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 09:44
А мне кажется он бы вписался
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