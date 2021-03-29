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Мбенг перейдёт в минское «Динамо». Ранее он самовольно уехал из «Ахмата»

29 марта 2021, 20:09

Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенг в ближайшее время перейдет в минское «Динамо».

По информации источника, 28-летний сенегалец перейдет в белорусский клуб на правах аренды до конца 2021 года.

Ранее Мбенг выступал за «Ахмат», в последний раз он выходил на поле в составе грозненского клуба в июле прошлого года. В августе он самовольно покинул расположение команды, не уведомив руководство клуба. Впоследствии грозненцы подали претензию в палату по разрешению споров ФИФА с целью добиться применения к игроку финансовых и спортивных санкций.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 22:15
И чего в Ахмате не игралось!?
ЮЗИК
ЮЗИК
29 марта в 22:00
Про расизм вспомнит сенегалец
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 марта в 20:53
А что так можно было?
Djebrael
Djebrael
29 марта в 20:50
Ну тут вообще только с пол литра разберешься....
Ironigor
Ironigor
29 марта в 20:26
И зачем такой крендель нужен, ни хай едет!!!
STVA 1
STVA 1
29 марта в 20:16
Пущай переходит
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