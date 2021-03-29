Мбенг перейдёт в минское «Динамо». Ранее он самовольно уехал из «Ахмата»

Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенг в ближайшее время перейдет в минское «Динамо».
По информации источника, 28-летний сенегалец перейдет в белорусский клуб на правах аренды до конца 2021 года.
Ранее Мбенг выступал за «Ахмат», в последний раз он выходил на поле в составе грозненского клуба в июле прошлого года. В августе он самовольно покинул расположение команды, не уведомив руководство клуба. Впоследствии грозненцы подали претензию в палату по разрешению споров ФИФА с целью добиться применения к игроку финансовых и спортивных санкций.