«Лидс» поспорит с «Баварией» за трансфер хавбека ПСВ Мадуеке

«Лидс» сделал запрос касательно возможности трансфера полузащитника ПСВ Чуквунонсо Мадуеке, сообщает the Evening Standard.
По информации источника, «Кристал Пэлас» и мюнхенская «Бавария» также заинтересованы в трансфере 19-летнего хавбека, который в настоящее время выступает за сборную Англии на чемпионате Европы U21.
«Лидс» надеется, что сможет выиграть гонку за трансфер Мадуеке, когда откроется летнее трансферное окно.
Ранее появлялась информация об интересе «Лидса» к полузащитнику московского ЦСКА.