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«Лидс» поспорит с «Баварией» за трансфер хавбека ПСВ Мадуеке

29 марта 2021, 19:30

«Лидс» сделал запрос касательно возможности трансфера полузащитника ПСВ Чуквунонсо Мадуеке, сообщает the Evening Standard.

По информации источника, «Кристал Пэлас» и мюнхенская «Бавария» также заинтересованы в трансфере 19-летнего хавбека, который в настоящее время выступает за сборную Англии на чемпионате Европы U21.

«Лидс» надеется, что сможет выиграть гонку за трансфер Мадуеке, когда откроется летнее трансферное окно.

Ранее появлялась информация об интересе «Лидса» к полузащитнику московского ЦСКА.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ ДСА (раскрыть)
29 марта в 20:02
Если парень с мозгами,то нет,не в пользу Баварии
ДСА
ДСА
29 марта в 19:53
Спор будет в пользу Баварии.
Djebrael
Djebrael
29 марта в 19:37
Ну совсем парень на расхват...а ПСВ, как обычно в своем репертуаре.... главное хорошо продать...:)))
drug01
drug01
29 марта в 19:36
Желаем удачи и результата
Вoлхв
Вoлхв
29 марта в 19:34
Весовые категории для спора очень не равные...:)))
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