«Лидс» поспорит с «Баварией» за трансфер хавбека ПСВ Мадуеке

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29 марта 2021, 19:30

«Лидс» сделал запрос касательно возможности трансфера полузащитника ПСВ , сообщает the Evening Standard.

По информации источника, «Кристал Пэлас» и мюнхенская «Бавария» также заинтересованы в трансфере 19-летнего хавбека, который в настоящее время выступает за сборную Англии на чемпионате Европы U21.

«Лидс» надеется, что сможет выиграть гонку за трансфер Мадуеке, когда откроется летнее трансферное окно.