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Тренер Косово заставил испанского журналиста произнести «Косово»

31 марта 2021, 19:13
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 1Логотип футбольный клуб КосовоКосовоМатч завершен

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Косово Бернар Шалланд заставил испанского журналиста сказать слово «Косово». Диалог длился больше минуты, после чего журналист сдался.

Испания на государственном уровне не признала независимость Косово, однако государство на Балканах получило дипломатическое признание 98 государств-членов ООН.

– Кому адресован вопрос?

– Тренеру.

– Какой команды?

– Тренеру из Косово.

– Ок. Это то, что мы хотели услышать.

Накануне сборная Испании стала рекордсменом в матчах отбора к чемпионатам мира.

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Все комментарии
antant1
antant1
01 апреля в 06:02
    SAFqwer
    SAFqwer ответ minai (раскрыть)
    31 марта в 23:01
    Однозначно!!!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    31 марта в 22:27
    Ну теперь в Испании знают что они обыграли Косово а не какую то там Югославию!)
    minai
    minai
    31 марта в 21:40
    Косово - Сербия !
    SAFqwer
    SAFqwer
    31 марта в 21:33
    Это пока что их самое большое достижение...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ SHMEL258 (раскрыть)
    31 марта в 21:30
    Я считаю,что Крым наш!🤫😜
    Шишанутый
    Шишанутый
    31 марта в 21:10, ред.
    Красавцы! Так с ними и надо иначе матч бойкотировать если не хотят признаваться с кем играют.
    бибра
    бибра
    31 марта в 20:06
    да жить надо а не признавать

    тренер красава
    SHMEL258
    SHMEL258 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    31 марта в 19:54
    И ты считаешь это нормальным? А ты наверное не в курсе, что Россия тоже не признала Косово? Уверен, если бы так спросили российского журналиста, он бы не ответил Косово.
    волгодон 2
    волгодон 2
    31 марта в 19:44
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      31 марта в 19:16
      Поиздевался над журналюгой на славу
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