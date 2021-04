Тренер Косово заставил испанского журналиста произнести «Косово»

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Косово заставил испанского журналиста сказать слово «Косово». Диалог длился больше минуты, после чего журналист сдался.

Испания на государственном уровне не признала независимость Косово, однако государство на Балканах получило дипломатическое признание 98 государств-членов ООН .

– Кому адресован вопрос?

– Тренеру.

– Какой команды?

– Тренеру из Косово.

– Ок. Это то, что мы хотели услышать.

Накануне сборная Испании стала рекордсменом в матчах отбора к чемпионатам мира.

Quite an epic moment this one 😂#ESPKOS [via @arditgjakova1]pic.twitter.com/Wo9it0uUoW