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Сборная Норвегии устроила акцию протеста против ЧМ в Катаре

25 марта 2021, 18:16
ГибралтарЛоготип футбольный клуб Гибралтар0 : 3Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

Норвегия обыграла Гибралтар в отборочном матче к ЧМ-22.

Перед началом поединка подопечные Столе Сольбаккена надели футболки с надписью «Права человека на поле и вне его».

Сборная Норвегии устроила акцию протеста против ЧМ в Катаре

Ранее в британской прессе сообщалось, что более 6500 рабочих-мигрантов погибли в Катаре с момента начала подготовки страны к чемпионату мира. Именно поэтому сборная Норвегии решилась на такой шаг.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Zloi iron (раскрыть)
25 марта в 21:26
Пока нас снимают почти со всех соревнований. Наверное, что мы самые умные и все нас боятся.
Zloi iron
Zloi iron
25 марта в 21:20
В знак протесте,снимитесь с отбора,в чём проблема,зачем себя так мучать?
SHMEL
SHMEL ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
25 марта в 21:00, ред.
Ты тоже это заметил? Я думал что я один так думаю...
SHMEL
SHMEL
25 марта в 20:59
Считаю, что нужно наказать Норвегию и очень строго наказать, что они спорт мешают с политикой. Многим тоже очень не нравится, что куча норвежцев сидят на допинге типо по медицинским показателям, но никто из спортсменов не выходит с плакатами " давайте заберём у Норвегии этап кубка мира..."
mortid
mortid ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
25 марта в 20:43
Скорее Флоки-грибоед :D
Сп62
Сп62
25 марта в 20:03
Очень жаль, что гибель людей на чужой стройке никого из нас не волнует. Хотя гибель наших шахтёров также уже не вызывает никаких состраданий. Человеческая жизнь -тьфу и только.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
25 марта в 19:29
Во всем виноват Рогнар Лодброк )))
Futurista
Futurista
25 марта в 19:20
А сами нарушают права норвежского лосося...
dimagas2
dimagas2
25 марта в 19:14
    Q-J-G
    Q-J-G ответ sv_1969 (раскрыть)
    25 марта в 19:07
    Они призывают, чтобы другие снялись, пока они "Гибралтары" обыгрывают)
    Майне Кляйне
    Майне Кляйне
    25 марта в 19:06
    А ноги неграм целовали? Какой-то не целостный протест
    asraeil
    asraeil
    25 марта в 19:04
    Кто то решил загрести жар чужими руками.... где строители в Катаре, и где викинги... там что Норвеги что ли работали????...идиотизм...
    shlomo
    shlomo
    25 марта в 18:59
    Нет ну а в чем проблема....баба с возу кобыла лучше бежит.... снимайтесь с отбора и не расчесывайте никому мозг....
    LOpp
    LOpp
    25 марта в 18:57, ред.
    Сборная России тоже должна провести акцию протеста "Против участия астматиков в биатлоне и в лыжных гонках"
    Сантус
    Сантус ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    25 марта в 18:52
    Бриты могли бы своих нарядить,зачем так сложно?
    Сантус
    Сантус
    25 марта в 18:51
    А как к таким протестам отнеслось УЕФА и ФИФА?Обычно они запрещают всякие декларации только если они не с их подачи,как например с Чёрными жизнями.Либо Норги это делают с разрешения,либо им светит бан.Тут не всё так просто как выглядит.Кто то в тени что то мутит с этим ЧМ.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    25 марта в 18:51
    У них дохнет гораздо больше, достали эти американоевропейцы.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    25 марта в 18:46
    Англичашки никак не успокоются...)))
    Всеми правдами-неправдами хотят все ЧМ и ЧЕ только у себя проводить....
    На официальное то получение...ни соображалки ни денег видать не хватает....
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    25 марта в 18:45
    Не вижу проблем, пусть не едут
    sv_1969
    sv_1969
    25 марта в 18:44
    Так снимитесь с отбора!!!
    mihaluch
    mihaluch
    25 марта в 18:42
    А у нас таджиков никто не считал.
    jobss
    jobss ответ За РОСТОВ 161 (раскрыть)
    25 марта в 18:37, ред.
    откройте составы этих команд, посмотрите в каких клубах играют игроки и покупайте, в правилах написано из каких лиг можно купить футболиста
    За РОСТОВ 161
    За РОСТОВ 161
    25 марта в 18:31
    Мне кажется началась игра БЕЗ правил. Уважаемые организаторы конкурса, поясните как мне купить в команду игрока Словении, Хорватии, Мальты и ТД?
    Конкурс к таким изменениям не готов, так и не надо мудрить.
    Все изменения должны быть 1-го числа месяца и в течении месяца не МЕНЯТЬСЯ.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    25 марта в 18:30
    Имеют право на мнение...
    Ironigor
    Ironigor
    25 марта в 18:27
    Ага, Свободу Луису Карвалану !!! Шоо к чему???
    ДСА
    ДСА
    25 марта в 18:26
    Гибралтар обыграли и почувствовали себя великими.
    Байкал-38
    Байкал-38
    25 марта в 18:26
    Думаю, что в Катаре не сильно расстроятся если к ним не приедет Норвегия!
    Надоели уже эти лицемеры, сами же убийц поддерживают, но про себя молчат....
    Q-J-G
    Q-J-G
    25 марта в 18:17
    Ещё не попали на ЧМ, но уже против....
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