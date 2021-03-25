Сборная Норвегии устроила акцию протеста против ЧМ в Катаре

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25 марта 2021, 18:16

Норвегия обыграла Гибралтар в отборочном матче к ЧМ -22.

Перед началом поединка подопечные Столе Сольбаккена надели футболки с надписью «Права человека на поле и вне его».

Ранее в британской прессе сообщалось, что более 6500 рабочих-мигрантов погибли в Катаре с момента начала подготовки страны к чемпионату мира. Именно поэтому сборная Норвегии решилась на такой шаг.