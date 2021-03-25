Сборная Норвегии устроила акцию протеста против ЧМ в Катаре

Норвегия обыграла Гибралтар в отборочном матче к ЧМ-22.
Перед началом поединка подопечные Столе Сольбаккена надели футболки с надписью «Права человека на поле и вне его».
Ранее в британской прессе сообщалось, что более 6500 рабочих-мигрантов погибли в Катаре с момента начала подготовки страны к чемпионату мира. Именно поэтому сборная Норвегии решилась на такой шаг.
Всеми правдами-неправдами хотят все ЧМ и ЧЕ только у себя проводить....
На официальное то получение...ни соображалки ни денег видать не хватает....
Всеми правдами-неправдами хотят все ЧМ и ЧЕ только у себя проводить....
На официальное то получение...ни соображалки ни денег видать не хватает....
Конкурс к таким изменениям не готов, так и не надо мудрить.
Все изменения должны быть 1-го числа месяца и в течении месяца не МЕНЯТЬСЯ.
Конкурс к таким изменениям не готов, так и не надо мудрить.
Все изменения должны быть 1-го числа месяца и в течении месяца не МЕНЯТЬСЯ.
Надоели уже эти лицемеры, сами же убийц поддерживают, но про себя молчат....
Надоели уже эти лицемеры, сами же убийц поддерживают, но про себя молчат....