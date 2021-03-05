Фанат «Милана» подвёз Ибрагимовича в Сан-Ремо на своём мотоцикле

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович накануне посетил музыкальный фестиваль в итальянском городе Сан-Ремо.
Швед рассказал, что его отвёз туда фанат команды на собственном мотоцикле.
На дороге была пробка. Просидев в машине три часа, я сказал водителю, что мне нужно выйти. Я остановил проезжавшего мимо мотоциклиста и спросил, может ли он отвезти меня в Сан-Ремо.
К счастью, он был болельщиком «Милана». Мы проехали 60 километров, а по приезде он признался, что впервые ехал по автомагистрали…
60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ➡️https://t.co/YmmduZpfTp— Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 4, 2021
⚡️Il video di @Ibra_official ⤵️#Sanremo2021 @RaiUno pic.twitter.com/l1HHkJ4Fq1