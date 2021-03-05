Фанат «Милана» подвёз Ибрагимовича в Сан-Ремо на своём мотоцикле

Форвард «Милана» накануне посетил музыкальный фестиваль в итальянском городе Сан-Ремо.

Швед рассказал, что его отвёз туда фанат команды на собственном мотоцикле.

На дороге была пробка. Просидев в машине три часа, я сказал водителю, что мне нужно выйти. Я остановил проезжавшего мимо мотоциклиста и спросил, может ли он отвезти меня в Сан-Ремо.

К счастью, он был болельщиком «Милана». Мы проехали 60 километров, а по приезде он признался, что впервые ехал по автомагистрали…