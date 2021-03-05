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Фанат «Милана» подвёз Ибрагимовича в Сан-Ремо на своём мотоцикле

вчера, 08:58

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович накануне посетил музыкальный фестиваль в итальянском городе Сан-Ремо.

Швед рассказал, что его отвёз туда фанат команды на собственном мотоцикле.

На дороге была пробка. Просидев в машине три часа, я сказал водителю, что мне нужно выйти. Я остановил проезжавшего мимо мотоциклиста и спросил, может ли он отвезти меня в Сан-Ремо.

К счастью, он был болельщиком «Милана». Мы проехали 60 километров, а по приезде он признался, что впервые ехал по автомагистрали…

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Все комментарии
David Young
David Young ответ старина (раскрыть)
вчера в 13:17
.
старина
старина
вчера в 13:15
Мотоцикл,узнав Ибру ,ехал без бензина
Ozabot
Ozabot
вчера в 11:13
Вот так убился бы, а клубу еще играть и играть.
d_fincher
d_fincher ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 11:10
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 11:07
    И в Италии бывают пробки.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:53
    Фанат теперь детям будет об этом рассказывать,ещё видос надо было запилить,на память!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:24
    ...и срочно выставил мотоцикл на аукционе,рассчитывая на выручку от него купить штучный эксклюзивный Феррари.
    beefs
    beefs
    вчера в 09:26
    всякое бывает, и такое...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 09:16
    Помогли связи)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:16
    Волос седых у Ибры прибавилось...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:12
    Интересные события случаются....повезло сразу двоим...:))))
    Gahi
    Gahi
    вчера в 09:01
    Хорошо что благополучно добрался до места. Удачи
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