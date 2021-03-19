Головину не разрешат сыграть за сборную России против Словении

Пресс-служба «Монако» заявила, что хавбеку команды Александру Головину не разрешат сыграть за сборную России в матче отбора ЧМ-2022 в Сочи против Словении.
Причина — клубы французской лиги не отпустят игроков за пределы ЕС из-за ограничений по коронавирусу. Поэтому на выездные матчи с Мальтой и Словакией Головин поехать сможет. Но не в Сочи, где пройдет игра со словенцами.
Учитывая европейскую плотность населения...в ЕС заразится раз в 10 можно быстрей чем на просторах нашей страны...
И что значит "не разрешат"???..))
Это Россия должна давать разрешение...играть ли Александру там..за некую "Монако"....
Но никак не "Монако"...играть ли Александру за Россию....
Да любой семиклассник минут 15 это Монако на карте искать будет...глобус в пыль изотрёт - не найдёт...))
А они разрешение вздумали давать...или не давать...
Вообще там в край толерантнулись..."неразрешатели"..))
Учитывая европейскую плотность населения...в ЕС заразится раз в 10 можно быстрей чем на просторах нашей страны...
И что значит "не разрешат"???..))
Это Россия должна давать разрешение...играть ли Александру там..за некую "Монако"....
Но никак не "Монако"...играть ли Александру за Россию....
Да любой семиклассник минут 15 это Монако на карте искать будет...глобус в пыль изотрёт - не найдёт...))
А они разрешение вздумали давать...или не давать...
Вообще там в край толерантнулись..."неразрешатели"..))
Учите историю своей Родины.
Учите историю своей Родины.
‘’Я не боюсь войско львов ведомое бараном,я боюсь войско баранов ведомое львом’’
‘’Я не боюсь войско львов ведомое бараном,я боюсь войско баранов ведомое львом’’
на самом деле, идея коммунизма весьма хороша. в большей степени всё зависит от людей. идею коммунизма конкретно в "ЭТОЙ" стране погубили карьеризм и элементарное "кто писал все эти доносы?".
на самом деле, идея коммунизма весьма хороша. в большей степени всё зависит от людей. идею коммунизма конкретно в "ЭТОЙ" стране погубили карьеризм и элементарное "кто писал все эти доносы?".
К слову, а сколько народу положил сталинский террор? Сколько погибло в лагерях? Сколько было расстреляно на бутовском полигоне? Когда свой же диктатор убивает народ.
К слову, а сколько народу положил сталинский террор? Сколько погибло в лагерях? Сколько было расстреляно на бутовском полигоне? Когда свой же диктатор убивает народ.
с одной лишь ремаркой. поставь хоть миллиардное стадо, но без полководца, против организованноой стотысячной армии. угадай, кто победит.
это я к тому, что народ молодец, конечно, но без командования - никуда.
с одной лишь ремаркой. поставь хоть миллиардное стадо, но без полководца, против организованноой стотысячной армии. угадай, кто победит.
это я к тому, что народ молодец, конечно, но без командования - никуда.
отвага и героизм не русского народа, а советского. две большие разницы, увы.
отвага и героизм не русского народа, а советского. две большие разницы, увы.
В Mein Kampf (запрещенная на территории России литература. Я полностью осуждаю (no) содержание данной книги, приводя ее в пример исключительно с исторической точки зрения) была ненависть лишь к коммунизму.
В Mein Kampf (запрещенная на территории России литература. Я полностью осуждаю (no) содержание данной книги, приводя ее в пример исключительно с исторической точки зрения) была ненависть лишь к коммунизму.