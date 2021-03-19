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Головину не разрешат сыграть за сборную России против Словении

19 марта 2021, 18:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Пресс-служба «Монако» заявила, что хавбеку команды Александру Головину не разрешат сыграть за сборную России в матче отбора ЧМ-2022 в Сочи против Словении.

Причина — клубы французской лиги не отпустят игроков за пределы ЕС из-за ограничений по коронавирусу. Поэтому на выездные матчи с Мальтой и Словакией Головин поехать сможет. Но не в Сочи, где пройдет игра со словенцами.

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Bolshoy
Bolshoy ответ Ларс (раскрыть)
20 марта в 12:49
Коммунизм - это утопия... Хотя, красивая мечта, но , увы, несбыточная...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 марта в 00:32, ред.
Надеюсь не все французы настолько глупы что думают что Вирус очень географически избирательный.....Мальту и Словению обходит стороной...а в Сочах сделал себе штаб...)))

Учитывая европейскую плотность населения...в ЕС заразится раз в 10 можно быстрей чем на просторах нашей страны...

И что значит "не разрешат"???..))
Это Россия должна давать разрешение...играть ли Александру там..за некую "Монако"....
Но никак не "Монако"...играть ли Александру за Россию....
Да любой семиклассник минут 15 это Монако на карте искать будет...глобус в пыль изотрёт - не найдёт...))
А они разрешение вздумали давать...или не давать...

Вообще там в край толерантнулись..."неразрешатели"..))
arsena1
arsena1
20 марта в 00:00
Наверняка у всех крутится на языке слово обозначающее лиц нетрадиционной сексуальной ориентации
Doping87
Doping87
19 марта в 22:56
Это что ещё за новости такие? В Россию не пусуают? Обалдеть...
Igo0rek
Igo0rek ответ cool4back (раскрыть)
19 марта в 22:39
Мне нет дела до других народов))
cool4back
cool4back ответ Igo0rek (раскрыть)
19 марта в 22:06, ред.
Ты натуре, Вася - ИгорЁк... 🤭🤣😂 Русского говорит...
cool4back
cool4back ответ Igo0rek (раскрыть)
19 марта в 22:05
Коммунизм не причём вообще! Всегда и везде первопричиной любого конфликта является захват и контроль ресурсов, порабощение и т.д. ...
armeec_
armeec_
19 марта в 22:05
а вот тут Молорики. И тут не ковид виноват, а просто не нужно лысо-усатому давать футболистов. Только только восстановился
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Igo0rek (раскрыть)
19 марта в 21:56
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Igo0rek (раскрыть)
    19 марта в 21:53
    Вы не правы, Россия (или СССР) всегда вызывали зависть своими просторами и ресурсами у англосаксов. ВСЯ континентальная Европа воевала против нас (включая и Францию).и только проведённая в СССР индустриализация и мужество нашего народа во главе с Верховным Главнокомандующим позволило одержать победу( Второй фронт был открыт, когда стало ясно США и Англии, что и без них Германия будет разбита ( 1943 год.).
    Учите историю своей Родины.
    kanuni
    kanuni ответ Ларс (раскрыть)
    19 марта в 21:31
    Согласен полностью,вспомнилась фраза Александра Великого(Македонского).
    ‘’Я не боюсь войско львов ведомое бараном,я боюсь войско баранов ведомое львом’’
    Ларс
    Ларс ответ Igo0rek (раскрыть)
    19 марта в 21:19
    коммунизм - зло, потому что нам уже тридцать лет это вдалбливают.
    на самом деле, идея коммунизма весьма хороша. в большей степени всё зависит от людей. идею коммунизма конкретно в "ЭТОЙ" стране погубили карьеризм и элементарное "кто писал все эти доносы?".
    cska1948
    cska1948 ответ Igo0rek (раскрыть)
    19 марта в 21:16
    А в Европе, на которую Гитлер напал раньше чем на СССР, тоже большевики были у власти?
    Ларс
    Ларс ответ Igo0rek (раскрыть)
    19 марта в 21:14
    безусловно, его заслуга в победе огромна. вполне возможно, что он не был выставлен на первый план из-за ареста. могу лишь догадываться...
    Igo0rek
    Igo0rek ответ bacek15 (раскрыть)
    19 марта в 21:10, ред.
    Я считаю, что коммунизм зло! А национализм (не путать с нацизмом!!!) должен быть основой каждого государства.
    bacek15
    bacek15 ответ Igo0rek (раскрыть)
    19 марта в 21:07
    Ты считаешь, что все погибшие были коммунисты?
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Ларс (раскрыть)
    19 марта в 21:05
    Перед кем я реально готов снять шляпу из верхушки советов, так это перед Рокоссовским. Вот кто должен был стать маршалом победы. Вот кто должен был получить все лавры Жукова. Если бы не Рокоссовский, Жуков бы так и полег от немцев.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ bacek15 (раскрыть)
    19 марта в 21:02
    Прочитай с чего начался диалог. Если бы у власти не было коммунистов, уверен на 100%, что на территории России не было бы войны.

    К слову, а сколько народу положил сталинский террор? Сколько погибло в лагерях? Сколько было расстреляно на бутовском полигоне? Когда свой же диктатор убивает народ.
    bacek15
    bacek15 ответ Igo0rek (раскрыть)
    19 марта в 20:58
    "Только доказательств этих слов представлены не были." Сколько погибло советских граждан? Какие тебе нужны ещё доказательства?
    Ларс
    Ларс ответ Igo0rek (раскрыть)
    19 марта в 20:55, ред.
    терминологию не будем оспаривать. я понял твою мысль.
    с одной лишь ремаркой. поставь хоть миллиардное стадо, но без полководца, против организованноой стотысячной армии. угадай, кто победит.
    это я к тому, что народ молодец, конечно, но без командования - никуда.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Ларс (раскрыть)
    19 марта в 20:54
    Для меня есть разница между русским народом, и россиянским народом, который сейчас преобладает. Так что именно героизм русского народа.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Союзник противников (раскрыть)
    19 марта в 20:53
    Открою тебе страшную тайну, но чтобы интересоваться каким-либо историческим событием, не обязательно иметь диплом историка.
    протон1
    протон1
    19 марта в 20:51
    да и правильно. у россий ской сборной и так нет футбола. что это головину то даст?
    Ларс
    Ларс ответ Igo0rek (раскрыть)
    19 марта в 20:49, ред.
    какая партия была у власти в тот страшный момент - той и слава.
    отвага и героизм не русского народа, а советского. две большие разницы, увы.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Igo0rek (раскрыть)
    19 марта в 20:47
    Тебе лучше знать,у тебя диплом историка.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Ларс (раскрыть)
    19 марта в 20:46
    Скорее отвага и героизм русского народа, чем коммунисты.
    Союзник противников
    Союзник противников
    19 марта в 20:46
    Хитропопые эуропейцы,загнав свой общак в тупик,пускают свободно к себе и от себя только нашу либерастию-мигрирующую и беглую.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ bacek15 (раскрыть)
    19 марта в 20:45
    Я знаю, что ты хочешь сказать. Мол Гитлер хотел сделать из славян рабов и тому подобное. Только доказательств этих слов представлены не были. Лишь на Нюрнбергском процессе кто-то сказал, что нашел дополнения к документам, где это было сказано. Но эти записи предоставлены не были.
    В Mein Kampf (запрещенная на территории России литература. Я полностью осуждаю (no) содержание данной книги, приводя ее в пример исключительно с исторической точки зрения) была ненависть лишь к коммунизму.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 марта в 20:42
    Головину здоровья и пусть сосредоточится на настоящем футболе
    Ларс
    Ларс ответ Igo0rek (раскрыть)
    19 марта в 20:41, ред.
    если бы не большевики, Гитлер бы выиграл Вторую Мировую.
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