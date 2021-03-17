ЦСКА: «Надеемся, „Зенит“ не забудет форму, так как мы точно будем в форме»

ЦСКА подшутил над «Зенитом» перед матчем 23-го тура РПЛ.
Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме.
Ранее сообщалось, что администраторы «Зенита» забыли привезти в Казань форму футболистов на матч 21-го тура РПЛ с «Рубином».
Все государственные структуры только немножко помогают от неча делать. Спросите у любого армейского болелы...
Все государственные структуры только немножко помогают от неча делать. Спросите у любого армейского болелы...
но обоюдоостро :
если сыграют плохо, все подряд станут острить одинаково и талантливо
типа " хозяева были не в форме, форму так и не подвезли "
но обоюдоостро :
если сыграют плохо, все подряд станут острить одинаково и талантливо
типа " хозяева были не в форме, форму так и не подвезли "
не в обиду армейцам, а в укор всей РПЛ! Спонсоров куча, а клубы мельчают, банкротятся и умирают...
не в обиду армейцам, а в укор всей РПЛ! Спонсоров куча, а клубы мельчают, банкротятся и умирают...