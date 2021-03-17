ГлавнаяНовости

ЦСКА: «Надеемся, „Зенит“ не забудет форму, так как мы точно будем в форме»

17 марта 2021, 12:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

ЦСКА подшутил над «Зенитом» перед матчем 23-го тура РПЛ.

Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме.

Ранее сообщалось, что администраторы «Зенита» забыли привезти в Казань форму футболистов на матч 21-го тура РПЛ с «Рубином».

Все новости
Деспотович — Федотову: «Привет, как ты там? Я – Деспот, я плохой»
03 апреля ФотоКомментарии7
Пике: «Судьи помогают „Реалу“»
02 апреля Комментарии24
Аршавин разыграл сотрудников академии «Зенита»
01 апреля ВидеоКомментарии16
ЦСКА 1 апреля сообщил, что Олич получил российское гражданство
01 апреля ФотоКомментарии20
Ургант: «Россия играла быстро. Потом понял, что смотрю на скорости 1,75»
27 марта Комментарии13
Ибрагимович назвал себя новым королём Швеции после матча с Грузией
26 марта Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
17 марта в 18:36
Чартером за 2 млн. рублей подвезут...им не привыкать.
Шуnя771
Шуnя771
17 марта в 17:43
Есть примета - "Не к добру конь роет копытом"
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 марта в 15:48
Если форма такая же как с Арсеналом то это очень плачевно.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
17 марта в 15:31
Возможно это будет последний матч Гончаренко у руля ЦСКА.
olesk
olesk
17 марта в 15:27
    sir_Alex
    sir_Alex
    17 марта в 14:51
    Пусть случится ничья)))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    17 марта в 14:31
    Давайте, армейцы! Удачи ЦСКА и конечно же победы)
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 марта в 14:28
    Ну так вы сегодня постарайтесь
    mensk
    mensk
    17 марта в 14:02
    Хотелось бы знать, кто этот шутник , что бы посмотреть его на поле. а не на бумаге.
    nikot
    nikot
    17 марта в 13:54
    Коням,главное с зюбой не ручкаться,карму испортите!
    Gahi
    Gahi
    17 марта в 13:40
    «КОНЯ! КОНЯ! ПОЛЦАРСТВА ЗА КОНЯ!»
    Futurista
    Futurista
    17 марта в 13:38
    Лучшая шутка над Зенитом будет 3:0...
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    17 марта в 13:34
    Такое ощущение что сегодня победят кони
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 марта в 13:33
    лучше играйте))а то складывается ощущение что вы все стремитесь только в комментаторы на матч тв)))))
    Брулин
    Брулин
    17 марта в 13:32
    ЦСКА молодцы, поступили как настоящая семья, поддержка ему сейчас очень нужна
    swed27
    swed27
    17 марта в 13:31
    Кони даже в форме проиграют
    Comentarios
    Comentarios
    17 марта в 13:23
    Надеюсь Влашич забьет. .
    ОПС
    ОПС
    17 марта в 13:20
    Интересно, кто будет смеяться после матча.
    Майне Кляйне
    Майне Кляйне
    17 марта в 13:18
    Какая-то не смешная шутка на фоне последних игр
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    17 марта в 13:13
    Скорее всего снова унылый матч с итоговой ничьей
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Vave666 (раскрыть)
    17 марта в 13:13
      112910415
      112910415
      17 марта в 13:03
      недурно !
      но обоюдоостро :
      если сыграют плохо, все подряд станут острить одинаково и талантливо
      типа " хозяева были не в форме, форму так и не подвезли "
      Vave666
      Vave666
      17 марта в 13:01
      Это форма или рекламный стенд?)))
      не в обиду армейцам, а в укор всей РПЛ! Спонсоров куча, а клубы мельчают, банкротятся и умирают...
      Союзник противников
      Союзник противников
      17 марта в 12:52
      Деньги некуда девать,как содержать этих штатных "юмористов";кроме того,я уже заметил,что как только эти люди перед матчем начинают "юморить"-жди беды!
      sv_1969
      sv_1969
      17 марта в 12:48
      Ещё раз чартер закажут!Жалко что-ли!
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      17 марта в 12:48
      Молодцы. Не забывают про своих спонсоров напомнить нашитых на форме
      LOpp
      LOpp
      17 марта в 12:46
      Футболисты Зенита просят Карасева не убивать их в матче с цска

      Leha-ha50
      Leha-ha50
      17 марта в 12:43
      Бодренько!!! Посмотрим насколько бодро будет выглядеть команда после свистка???
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      17 марта в 12:42
      похохмим после матча
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      17 марта в 12:38
      Хватит болтать - выиграйте
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100