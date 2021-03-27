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Ургант: «Россия играла быстро. Потом понял, что смотрю на скорости 1,75»

27 марта 2021, 04:34
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный телеведущий Иван Ургант в пятничном выпуске программы «Вечерний Ургант» поделился впечатлениями от матча Мальта — Россия (1:3) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Я посмотрел матч Мальта — Россия три раза… в записи. И, честно говоря, эта игра меня поддержала. Я подумал, что если наши ребята смогли выстоять перед сборной Мальты, обыграть её, то я смогу победить коронавирус. Кстати, ребята играли быстро. Скорости другие, отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю матч на скорости 1,75.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
27 марта в 16:51
Бесподобно!!!Браво Ургант!
stavr74
stavr74
27 марта в 11:10
а Мальта в это время играла на скорости 0:4 ?
galem72
galem72
27 марта в 10:46
Юморнул на уровне первого канала. Ухх...
memphis
memphis ответ Mangur (раскрыть)
27 марта в 09:14
Чем он хуже 11 скоморохов , один из которых капитан душитель удавов?
berda2003
berda2003
27 марта в 08:56
как всегда - под дурочка канает...
izrafel
izrafel
27 марта в 07:47
Ну трындеть не мешки ворочать....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 марта в 07:08
Сборная России по футболу в качестве объекта шуток снова вернула свои незыблемые позиции. Красивой и быстрой игры от нашей сборной никто не ждет - надеются хотя бы на положительный результат. А Урганту как ценителю надо смотреть игры нашей молодежки - для них ускоренное воспроизведение включать не обязательно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 марта в 06:55
Навряд ли есть человек способный посмотреть сей шедевр,в исполнении кудесников мяча из РПЛ 3 раза....
Даже на скорости 4,75....
ДСА
ДСА
27 марта в 06:50
Мальта ещё быстрее играла.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 06:26
Подколол сборную.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
27 марта в 06:03
1,75 литра?
swed27
swed27 ответ ОПС (раскрыть)
27 марта в 05:19, ред.
Поддерживаю первый вариант. Ещё можно отменить награду за лучший комментарий и народный обозреватель
Mangur
Mangur
27 марта в 05:11
Скоморох из ящика.
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