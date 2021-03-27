Ургант: «Россия играла быстро. Потом понял, что смотрю на скорости 1,75»

Известный телеведущий Иван Ургант в пятничном выпуске программы «Вечерний Ургант» поделился впечатлениями от матча Мальта — Россия (1:3) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Я посмотрел матч Мальта — Россия три раза… в записи. И, честно говоря, эта игра меня поддержала. Я подумал, что если наши ребята смогли выстоять перед сборной Мальты, обыграть её, то я смогу победить коронавирус. Кстати, ребята играли быстро. Скорости другие, отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю матч на скорости 1,75.