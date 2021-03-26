Ибрагимович назвал себя новым королём Швеции после матча с Грузией

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26 марта 2021, 05:31

Нападающий «Милана» и сборной Швеции отличился результативной передачей в отборочном матче ЧМ -2022 с Грузией (1:0).

После игры 39-летний форвард опубликовал пост в инстаграме, где назвал себя новым королём Швеции.

«Карл XVII Густав», — подписал своё фото Ибрагимович.

Отметим, что действующим королём Швеции является Карл XVI Густав.