Ибрагимович назвал себя новым королём Швеции после матча с Грузией

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович отличился результативной передачей в отборочном матче ЧМ-2022 с Грузией (1:0).
После игры 39-летний форвард опубликовал пост в инстаграме, где назвал себя новым королём Швеции.
«Карл XVII Густав», — подписал своё фото Ибрагимович.
Отметим, что действующим королём Швеции является Карл XVI Густав.
Но видать с Иброй это друое.
Но видать с Иброй это друое.
Это оскорбление как королевской семье, так и всей Швеции в целом, совсем башню от себя любимого снесло...
Это оскорбление как королевской семье, так и всей Швеции в целом, совсем башню от себя любимого снесло...