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Ибрагимович назвал себя новым королём Швеции после матча с Грузией

26 марта 2021, 05:31
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 0Логотип футбольный клуб ГрузияГрузияМатч завершен

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович отличился результативной передачей в отборочном матче ЧМ-2022 с Грузией (1:0).

После игры 39-летний форвард опубликовал пост в инстаграме, где назвал себя новым королём Швеции.

«Карл XVII Густав», — подписал своё фото Ибрагимович.

Отметим, что действующим королём Швеции является Карл XVI Густав.

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Все комментарии
karnager
karnager
27 марта в 09:22, ред.
    Gujo Barbakadze
    Gujo Barbakadze ответ RR117 (раскрыть)
    26 марта в 11:54
    григалава надо было ему... а эти боялись подходить...
    Ironigor
    Ironigor
    26 марта в 09:31
    Чистая клиника !!! Гусь улител без возврата "Карл XVII Густав - Злодейческий"!!!
    Futurista
    Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
    26 марта в 08:55
    Конечно...почему бы нет?)...они так долго к этому стремились...
    Baggio R.
    Baggio R.
    26 марта в 08:35
    Разве может цыган-босниец стать королем Швеции?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    26 марта в 08:32
    Точно нарцисс
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
    26 марта в 07:57
    Это кому-то ещё интересно?
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    26 марта в 07:54
    Златан красавчик. То, что делает он, не делает никто больше.

    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ Байкал-38. (раскрыть)
    26 марта в 07:27
    Сослать на галеры!) Был бы ещё Ибрагимссон, а то -ич. 100% швед.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    26 марта в 06:31
    Уважаю Ибру но помоему с крышей не порядок.
    VAN ARM
    VAN ARM
    26 марта в 06:25
    а в ём повод для радости черезмерной?гранда чтоли сломали)))))))
    RR117
    RR117
    26 марта в 05:56
    Кто-то, за такие высказывания был бы заклеван со словами только и может, что с Грузией.

    Но видать с Иброй это друое.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    26 марта в 05:48
    Ибра в своем репертуаре.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    26 марта в 05:48
    Неужели и это сойдёт с рук нарциссу? Ведь он заживо похоронил 74-го действующего короля Швеции Карла XVI Густава, так как срок полномочии короля Швеции пожизненно!
    Это оскорбление как королевской семье, так и всей Швеции в целом, совсем башню от себя любимого снесло...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 марта в 05:38
    От скромности не умрёт...
    КЭТиК
    КЭТиК
    26 марта в 05:33
    Без него и не победили бы.
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