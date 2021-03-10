«Спартак» в Твиттере потроллил защиту «Краснодара»

«Спартак» в своем Твиттере отреагировал на новость о замедлении работы соцсети в РФ.
Твиттер в России стал таким же медленным, как защитники «Краснодара» в прошлое воскресенье.
Twitter is ‘being slowed’ in Russia just like Krasnodar defenders last Sunday.— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) March 10, 2021
Напомним, 7 марта «Спартак» одержал разгромную победу над «Краснодаром» со счетом 6:1.
Лично мне не хочется сейчас пинать и без того проблемный Краснодар. Пусть разбираются со своими проблемами и возвращаются к хорошей форме.
Защита Спартака тоже не отличается надёжностью. А после счёта 2-0 и вовсе стало страшно за итоговый результат. Ибо атака Краснодара просто разрывала наших защитников до конца первого тайма. Вот что тревожит!
Не надо шуток, лучше работать над своими ошибками!
Лично мне не хочется сейчас пинать и без того проблемный Краснодар. Пусть разбираются со своими проблемами и возвращаются к хорошей форме.
Защита Спартака тоже не отличается надёжностью. А после счёта 2-0 и вовсе стало страшно за итоговый результат. Ибо атака Краснодара просто разрывала наших защитников до конца первого тайма. Вот что тревожит!
Не надо шуток, лучше работать над своими ошибками!