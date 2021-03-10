«Спартак» в Твиттере потроллил защиту «Краснодара»

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вчера, 13:04

«Спартак» в своем Твиттере отреагировал на новость о замедлении работы соцсети в РФ .

Твиттер в России стал таким же медленным, как защитники «Краснодара» в прошлое воскресенье.

Twitter is ‘being slowed’ in Russia just like Krasnodar defenders last Sunday. — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) March 10, 2021

Напомним, 7 марта «Спартак» одержал разгромную победу над «Краснодаром» со счетом 6:1.