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«Спартак» в Твиттере потроллил защиту «Краснодара»

вчера, 13:04

«Спартак» в своем Твиттере отреагировал на новость о замедлении работы соцсети в РФ.

Твиттер в России стал таким же медленным, как защитники «Краснодара» в прошлое воскресенье.

Напомним, 7 марта «Спартак» одержал разгромную победу над «Краснодаром» со счетом 6:1.

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Рязань 062
Рязань 062
вчера в 21:37
не рано ли троллить других начали? как бы бумерангом от динамо не прилетело...а ведь прилетит, так и будет
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 19:38
а вот это было лишним...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:31
Типун тебе на язык !!! )))))))))))))) Не приведи господь !
LOpp
LOpp
вчера в 17:12
обычно после таких троллингов прилетает звонкая оплеуха.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:17
Это конечно их дело и их право что-то писать в Твиттере. Скажу даже больше, "Краснодар" своей игрой в обороне ( а точнее ее отсутствием) вполне заслужил подобный троллинг. Но на мой сугубо субъективный взгляд не велика честь пинать и добивать лежащего. Закон бумеранга никто не отменял. Любят пресс-службы наверное всех без исключения наших клубов бравировать и креативить в случае успеха, только куда девается весь креатив и бравады в случае неудач? Как обычно личное мнение.
Брулин
Брулин
вчера в 15:36
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:02
    В общем-то возразить и нечего.
    за
    за ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:41
    Согласен, Макс!

    Была бы у нас поставлена игра от и до, а то сами в полуразобранном состоянии!
    makkie
    makkie
    вчера в 14:40
    Ой, зря!

    Лично мне не хочется сейчас пинать и без того проблемный Краснодар. Пусть разбираются со своими проблемами и возвращаются к хорошей форме.
    Защита Спартака тоже не отличается надёжностью. А после счёта 2-0 и вовсе стало страшно за итоговый результат. Ибо атака Краснодара просто разрывала наших защитников до конца первого тайма. Вот что тревожит!

    Не надо шуток, лучше работать над своими ошибками!
    112910415
    112910415
    вчера в 14:37
    оно как бы и ничего ...
    но всё прокатит, если наша защита отныне не косячит !
    а в ином случае - плохо получилось
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 14:34
    Глупый поступок . Не нам с нашим проходным двором в защите выпендриваться !
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 14:29
    Некрасивый поступок
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 14:27
    Спартак решил потроллить чью-то оборону? Куда вы лезете :)
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 14:14, ред.
    Пресс-служба Спартака стала напоминать пресс-службу Зенита с их "Изи катка!"
    Не тем занимаетесь, господа!
    FC Spartak Sochi
    FC Spartak Sochi
    вчера в 14:06
    Ну это говеный поступок, я бы еще понял, если бы бомжей так обсмеяли, но Краснодар такого не заслужил!
    galem72
    galem72
    вчера в 14:02, ред.
    Абсолютно не разделяю пляску на костях. Довольно-таки глупый поступок, из каких бы добрых или весёлых побуждений он не был. Можно подумать КБ регулярно укатывал быков, да ещё с таким счётом. У южан откровенные проблемы в составе и с тренером, поэтому нужно просто получить свои 3 балла и двигаться дальше, а не бравировать так нелепо в сети. На месте дирекции немедленно бы потребовал удалить эту х из сети, а самого исполнителя — штрафануть.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:59
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 13:43, ред.
      Так, стопэ, это точно троллит команда, которая имела до матча с "Краснодаром" четыре поражения подряд?
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 13:42
      Хорошо смеется тот , кто вообще не смеется.
      Futurista
      Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      вчера в 13:36
      После следующей игры может быть не до шуток...шути пока молодой)...
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 13:34
      Это не красиво! В каком это веке победили крупно и тут же носы задрали! Соперников нужно уважать!
      Навзир
      Навзир
      вчера в 13:23
      Надо было после Ливерпуля себя так же тролить. У Краснодара защита отсутствовала практически полностью, бумеранг не кто не отменял, скромнее надо быть.
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 13:17
      Защита "Спартака" тоже не производила впечатление несокрушимого монолита. Особенно во второй половине первого тайма. Могло бы и больше одного залететь. А нельзя с подобными шутейками хотя бы до следующей игры подождать, там ведь даже Самуэля Жиго в защите не будет из-за перебора желтых карточек.
      Djebrael
      Djebrael
      вчера в 13:11
      Ну еще не вечер...и вас могут таким же " макаром" потролить
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