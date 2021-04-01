ГлавнаяНовости

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Дзаньоло

01 апреля 2021, 12:45

Источник со ссылкой на Il Messaggero сообщает, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По данным СМИ, активный интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».

Трансферная стоимость игрока может составить 30 млн евро. Это гораздо ниже его рыночной цены, которая была еще в прошлом сезоне, однако учитывая, что футболист пропустил 8 месяцев из травмы, «Рома» может продать игрока именно за такую сумму.

Ранее Дзаньоло также интересовался «Ювентус».

Все новости
Слухи«Манчестер Сити» летом попробует подписать Лукаку
Сегодня, 11:58 Комментарии4
Слухи«Атлетико» стал ещё одним претендентом на Влаховича
Сегодня, 10:42 Комментарии3
Слухи«Аталанта» интересуется 20-летним талантом из «Брюгге»
Сегодня, 10:42 Комментарии3
СлухиРайола озвучил условия, при которых Холанд перейдёт в «Барселону»
Сегодня, 10:12 Комментарии24
Слухи«Ювентус» не будет продлевать аренду Мораты
Сегодня, 09:53 Комментарии6
СлухиСерхио Ромеро близок к переходу в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 09:20 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
01 апреля в 12:49
Хорошая цена за 21 летнего футболиста...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
01 апреля в 12:48
Похоже на первоапрельскую шутку. Зачем МЮ игрок с такой травмой, и имея на этой позиции лучшего игра АПЛ Бруно, кого-то покупать игрока в эту зону. Когда нужны нападающий, правый вингер, опорник и защитник.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 апреля в 12:47
8 месяцев не играл,очень много просят за него!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100