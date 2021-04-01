«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Дзаньоло

Источник со ссылкой на Il Messaggero сообщает, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
По данным СМИ, активный интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».
Трансферная стоимость игрока может составить 30 млн евро. Это гораздо ниже его рыночной цены, которая была еще в прошлом сезоне, однако учитывая, что футболист пропустил 8 месяцев из травмы, «Рома» может продать игрока именно за такую сумму.
Ранее Дзаньоло также интересовался «Ювентус».