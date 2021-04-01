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«Тоттенхэм» отказался от идеи подписания Ингса

01 апреля 2021, 10:15

«Тоттенхэм» намерен выйти из гонки за подписание нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, сообщает Football Insider.

Лондонский клуб возглавлял список клубов, заинтересованных в трансфере форварда «святых».

По информации источника, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо связался с Ингсом по поводу потенциальной сделки, поскольку сам игрок застопорился на переговорах о новом контракте с «Саутгемптоном».

Отмечается, что «шпоры» приняли решение отказаться от идеи подписания Ингса. Теперь фаворитом на подписание игрока является «Манчестер Сити».

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Все комментарии
DXTK
DXTK
01 апреля в 13:30
зачем Ттх Ингс, ведь есть Дзюба....который стал открытием отбор. матчей ЧМ 22..... 3 гола 1 результативная.
izrafel
izrafel
01 апреля в 10:52
Ну если нет то нет....
Сидор новый
Сидор новый
01 апреля в 10:30
Может и правильно все...
holms918
holms918
01 апреля в 10:20
Значит планы поменялись.
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