«Тоттенхэм» отказался от идеи подписания Ингса

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01 апреля 2021, 10:15

«Тоттенхэм» намерен выйти из гонки за подписание нападающего «Саутгемптона» , сообщает Football Insider.

Лондонский клуб возглавлял список клубов, заинтересованных в трансфере форварда «святых».

По информации источника, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо связался с Ингсом по поводу потенциальной сделки, поскольку сам игрок застопорился на переговорах о новом контракте с «Саутгемптоном».

Отмечается, что «шпоры» приняли решение отказаться от идеи подписания Ингса. Теперь фаворитом на подписание игрока является «Манчестер Сити».