«Ливерпуль» хочет выкупить Кабака у «Шальке» за полцены

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01 апреля 2021, 12:17

«Ливерпуль» хочет воспользоваться финансовыми проблемами «Шальке», подписав контракт с защитником за полцены, сообщает Football Insider.

21-летний Кабак перешел в мерсисайдский клуб в январе на правах аренды, чтобы восполнить потери «Ливерпуля» в защитной линии из-за травмированных Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.

«Ливерпуль» выплатил «Шальке» 1,5 миллиона фунтов в рамках сделки, которая включает в себя опцию на покупку игрока за 18 миллионов фунтов в конце сезона.

Но источник в «Ливерпуле» сообщил Football Insider, что клуб уже работает, чтобы подписать Кабака за значительно меньшую сумму. Мерсисайдцы считают, что они могут договориться о снижении суммы примерно до 9-10 миллионов фунтов.