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«Арсенал» поспорит с «Лидсом» за трансфер Окампоса

01 апреля 2021, 10:52

«Арсенал» поспорит с «Лидсом» за трансфер вингера «Севильи» Лукаса Окампоса, сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, «Лидс» уже давно следит за 26-летним футболистом и готов сделать предложение по его трансферу. В свою очередь «Арсенал» также готов оформить переход Окампоса, в трансфере заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета.

Также недавно сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
01 апреля в 20:18
Лукас конечно же усилит любую команду, и техника и дриблинг и удар все при нем
Если выбирать между Лидсом и Арсеналом, то "павлины" тут могут быть привлекательнее т.к главный тренер у них всем хорошо известный Аргентинский специалист Марсело Бьелса...
Но не в обиду болельщикам Лидса, Арсенал все же более именитый клуб, и я рад что Артета решил усилять состав качественными игроками, главное чтоб эти игроки были готовы переходить к нам
Ну а вообще не вижу смысла сейчас уходить из более успешной Севильи в Арсенал или Лидс
Илья85
Илья85
01 апреля в 11:36
Как бы Севильч сильнее обеих этих команд ,на хрена ему туда переходить ,даже в ЛЕ не попадают,а тут стабильно ЛЧ
beefs
beefs
01 апреля в 10:55
Руководство клуба знает что делает...
ДСА
ДСА
01 апреля в 10:55
Игрок ну прям на расхват.
asraeil
asraeil
01 апреля в 10:53
Ну в споре рождается истина...
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