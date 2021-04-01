«Арсенал» поспорит с «Лидсом» за трансфер Окампоса

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01 апреля 2021, 10:52

«Арсенал» поспорит с «Лидсом» за трансфер вингера «Севильи» , сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, «Лидс» уже давно следит за 26-летним футболистом и готов сделать предложение по его трансферу. В свою очередь «Арсенал» также готов оформить переход Окампоса, в трансфере заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета.

Также недавно сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля».