«Арсенал» поспорит с «Лидсом» за трансфер Окампоса

«Арсенал» поспорит с «Лидсом» за трансфер вингера «Севильи» Лукаса Окампоса, сообщает Todo Fichajes.
По информации источника, «Лидс» уже давно следит за 26-летним футболистом и готов сделать предложение по его трансферу. В свою очередь «Арсенал» также готов оформить переход Окампоса, в трансфере заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета.
Также недавно сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля».
Если выбирать между Лидсом и Арсеналом, то "павлины" тут могут быть привлекательнее т.к главный тренер у них всем хорошо известный Аргентинский специалист Марсело Бьелса...
Но не в обиду болельщикам Лидса, Арсенал все же более именитый клуб, и я рад что Артета решил усилять состав качественными игроками, главное чтоб эти игроки были готовы переходить к нам
Ну а вообще не вижу смысла сейчас уходить из более успешной Севильи в Арсенал или Лидс
Если выбирать между Лидсом и Арсеналом, то "павлины" тут могут быть привлекательнее т.к главный тренер у них всем хорошо известный Аргентинский специалист Марсело Бьелса...
Но не в обиду болельщикам Лидса, Арсенал все же более именитый клуб, и я рад что Артета решил усилять состав качественными игроками, главное чтоб эти игроки были готовы переходить к нам
Ну а вообще не вижу смысла сейчас уходить из более успешной Севильи в Арсенал или Лидс