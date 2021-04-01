ПСЖ хочет выкупить права на Кина

1617260764

01 апреля 2021, 10:06

Сообщается, что ПСЖ собирается выкупить права на нападающего .

Напомним, что футболист выступает за парижский клуб на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Эвертону».

В арендном договоре не предусмотрена возможность выкупа прав игрока, однако французский клуб в данный момент пытается разрешить эту проблему.