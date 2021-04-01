ПСЖ хочет выкупить права на Кина

Сообщается, что ПСЖ собирается выкупить права на нападающего Моизе Кина.
Напомним, что футболист выступает за парижский клуб на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Эвертону».
В арендном договоре не предусмотрена возможность выкупа прав игрока, однако французский клуб в данный момент пытается разрешить эту проблему.
Также отмечается, что форвард ПСЖ Мауро Икарди этим летом, вероятнее всего, покинет клуб.
Итак уже выкупили бревно Икарди. Теперь этого прямолинейного негритенка прикупят.. Зачем?
Столько бабла и никакого вкуса.
Итак уже выкупили бревно Икарди. Теперь этого прямолинейного негритенка прикупят.. Зачем?
Столько бабла и никакого вкуса.