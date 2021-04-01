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ПСЖ хочет выкупить права на Кина

01 апреля 2021, 10:06

Сообщается, что ПСЖ собирается выкупить права на нападающего Моизе Кина.

Напомним, что футболист выступает за парижский клуб на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Эвертону».

В арендном договоре не предусмотрена возможность выкупа прав игрока, однако французский клуб в данный момент пытается разрешить эту проблему.

Также отмечается, что форвард ПСЖ Мауро Икарди этим летом, вероятнее всего, покинет клуб.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
01 апреля в 14:30
Не надо копить недонападающих Париж...!

Итак уже выкупили бревно Икарди. Теперь этого прямолинейного негритенка прикупят.. Зачем?

Столько бабла и никакого вкуса.
КЭТиК
КЭТиК
01 апреля в 10:57
Дёшево его не отдадут.
marut
marut
01 апреля в 10:54
Ну если хочет, то вперед....
Ванечка
Ванечка
01 апреля в 10:14
Мысль очень хорошая...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 апреля в 10:07
Это будет круто...
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