«Аякс» предложил Онане, которого забанили за допинг, новый контракт

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сегодня, 10:09

«Аякс» предложил дисквалифицированному за нарушение антидопинговых правил вратарю подписать новое соглашение до 2024 года.

Напомним, 5 февраля дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал вратаря на один год. В пробе футболиста, взятой 30 октября 2020 года во внесоревновательный период, был обнаружен фуросемид.

Нынешнее соглашение Онаны с «Аяксом» действует до июня 2022 года. Нидерландский клуб не намерен отпускать голкипера свободным агентом, поэтому Онана получили предложение о продлении контракта до лета 2024 года.