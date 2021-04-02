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«Аякс» предложил Онане, которого забанили за допинг, новый контракт

сегодня, 10:09

«Аякс» предложил дисквалифицированному за нарушение антидопинговых правил вратарю Андре Онане подписать новое соглашение до 2024 года.

Напомним, 5 февраля дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал вратаря на один год. В пробе футболиста, взятой 30 октября 2020 года во внесоревновательный период, был обнаружен фуросемид.

Нынешнее соглашение Онаны с «Аяксом» действует до июня 2022 года. Нидерландский клуб не намерен отпускать голкипера свободным агентом, поэтому Онана получили предложение о продлении контракта до лета 2024 года.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 11:24
В 10 топов в мире входит точно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:11
Под шумок за эти выкрутасы можно и сумму по контракту поменьше предложить.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 10:49, ред.
Прочитал заголовок и подумал что речь о Дзюбе...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:22
Кто ж его теперь возьмет за деньги?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:17
Правильный ход
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