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Чорлука анонсировал свой уход из «Локомотива»

31 марта 2021, 22:17

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука объявил о грядущем уходе из московского клуба.

Дорогая красно-зелёная семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные 9 лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб — огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти.

Конечно, у нас вместе были и плохие сезоны, но были и те, в которых мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи. Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей — тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а «Локо» навсегда приобрел своего настоящего болельщика. Спасибо вам от сердца, ваш Чарли 14. Сезон ещё не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно.

Недавно ходили слухи, что Чорлука может перебраться в «Динамо».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
02 апреля в 07:45, ред.
Ведран, 👏👏👏👏👏👏👏👏👏!!! Спасибо за всё!!! Тебя будет не хватать!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
01 апреля в 14:06
Ого.9 лет прошло!Помню,как в Локо перешел звезда хорватской сборной.Ну что ж,удачи.И уважение от болельщиков всех клубов,я считаю.
ermak6848
ermak6848
01 апреля в 06:42
Успехов в другом клубе!!!
112910415
112910415
01 апреля в 06:27
оставит о себе только добрые воспоминания !
амурец
амурец
01 апреля в 05:17
да уж, жаль, без Чорлуки Локо будет тяжаловато, в любом случае удачи Ведрану, для Локомотива он сделал много
oFANATo
oFANATo
31 марта в 23:06, ред.
9 лет пролетели как мгновение
Локо будет не хватать Чорлуки
zooveterinar
zooveterinar
31 марта в 23:02
От бы в ростов перешел бы.
Gahi
Gahi
31 марта в 22:59
Один из немногих футболистов кто заслуживает уважения за своё отношение к команде. Чорлука показал себя надежным и преданным футболистом, которы меньше говорил, а больше делал свою работу на поле. С его уходом, Локомотиву придётся уже сейчас искать достойную замену который сможет заменить Ведрана на его позиции и стать таким же надёжным игроком как он. Удачи
SAFqwer
SAFqwer ответ makkie (раскрыть)
31 марта в 22:46
Мурило сейчас уровень Кутепова...Чорлуку явно не заменит...Скоро следом за Кверквелией....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
31 марта в 22:42
Думаю все болельщики, без клубных пристрастий, выразят своё почтение Чорлуки.
SAFqwer
SAFqwer
31 марта в 22:38
Все легионеры уезжают из РПЛ, скоро и лимит не понадобится...
Трезвый повар
Трезвый повар
31 марта в 22:36
Чорлука один из лучших игроков в истории РПЛ. Жаль что он уходит
makkie
makkie
31 марта в 22:33, ред.
Отличный легионер, жаль что уезжает из РПЛ.

Но у Локо сейчас Пабло ничуть не хуже раннего Чорлуки. И Мурило есть.
Будет кем заменить хорвата в случае его ухода.
particular
particular
31 марта в 22:24, ред.
Полезный и стабильный... Образец для многих во многом...
Futurista
Futurista
31 марта в 22:22
Заслуженный железнодорожник уходит...пожизненные льготы от РЖД ему...
Ironigor
Ironigor
31 марта в 22:18, ред.
И всё таки это случилось. Классный игрок. Удачи ему !!!
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