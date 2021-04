Главный тренер «Челси» признан лучшим тренером АПЛ по итогам марта.

Bossing it on the touchline 🔵



March's @BarclaysFooty 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵: Thomas Tuchel 👏#PLAwards pic.twitter.com/8tndi8Wfg9