Стерлинг — о награде Райса: «Можно и другие будут её иногда получать?»

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вчера, 16:45

Полузащитник «Вест Хэма» во втором матче сборной Англии подряд получил приз лучшему игроку. 28 марта в игре квалификации ЧМ -2022 сборная Англии обыграла Албанию (2:0), 31 марта англичане одолели поляков (2:1). Райс опубликовал фото с призом в своём инстаграме.

В комментариях отметился форвард «Манчестер Сити» . «А можно и другие её иногда будут получать, пожалуйста?» — написал футболист.

«Ты выиграл около 7 из 15, когда я играл», — ответил Стерлингу Деклан.