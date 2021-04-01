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Стерлинг — о награде Райса: «Можно и другие будут её иногда получать?»

вчера, 16:45

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс во втором матче сборной Англии подряд получил приз лучшему игроку. 28 марта в игре квалификации ЧМ-2022 сборная Англии обыграла Албанию (2:0), 31 марта англичане одолели поляков (2:1). Райс опубликовал фото с призом в своём инстаграме.

В комментариях отметился форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. «А можно и другие её иногда будут получать, пожалуйста?» — написал футболист.

«Ты выиграл около 7 из 15, когда я играл», — ответил Стерлингу Деклан.

Ранее появлялась информация, что МЮ и «Ливерпуль» активизировали интерес к Райсу.

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DXTK
DXTK
вчера в 21:47
я могу лишь поздравить молотобойца с наградой.
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:48
клятые расисты не дают Стерлингу нормально развернуться))
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 19:22
Очевидно , что это - расизм !
Qatar Airways
Qatar Airways ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:58
Памятуя об уме Стерлига вкупе с его поступками, вовсе не факт, что он пошутил)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:03
Главное, что все матчи выиграли. Теперь эйфория.
allemz
allemz
вчера в 18:00, ред.
Чего все такие наивные? Стерлинг рофлянку кинул, он похвалил Райса, что он реально хорош. Тем более они хорошо общаются, друзья. Это взаимный рофл. У ногомячистов - норма. Это инста, в конце концов. Соккер удачно вас забайтил заголовком.
beefs
beefs
вчера в 17:20
скромностью не обделен...
Vasilich-74
Vasilich-74
вчера в 17:18
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 17:08
    Странно, что Стерлинг еще расизм не приплел.
    hаrut
    hаrut
    вчера в 16:58
    Ну с такими играми он скоро будет в другом клубе
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 16:51
    Налицо элементы расизма. Обяжут Райса внепланово преклонить колено перед Стерлингом.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 16:49
    Скоро гранды его купят.
    marut
    marut
    вчера в 16:48
    Молодец Деклан!....пока все получается..
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