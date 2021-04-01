Стерлинг — о награде Райса: «Можно и другие будут её иногда получать?»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс во втором матче сборной Англии подряд получил приз лучшему игроку. 28 марта в игре квалификации ЧМ-2022 сборная Англии обыграла Албанию (2:0), 31 марта англичане одолели поляков (2:1). Райс опубликовал фото с призом в своём инстаграме.
В комментариях отметился форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. «А можно и другие её иногда будут получать, пожалуйста?» — написал футболист.
«Ты выиграл около 7 из 15, когда я играл», — ответил Стерлингу Деклан.
Ранее появлялась информация, что МЮ и «Ливерпуль» активизировали интерес к Райсу.