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Урунов — лучший игрок «Уфы» в феврале-марте

31 марта 2021, 14:08

Полузащитник Остон Урунов признан лучшим игроком «Уфы» по итогам февраля-марта. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

За Урунова свои голоса отдали 45% болельщиков нашей команды! Второе место занял нападающий Тимур Жамалетдинов, третья строчка осталась за голкипером Александром Беленовым.

На счету Урунова в феврале-марте один ассист, 12 перехватов мяча, 29 обводок и 86% точных передач.

Урунов — лучший игрок «Уфы» в феврале-марте

Напомним, что Урунов будет выступать за «Уфу» до конца нынешнего сезона. Права на футболиста принадлежат «Спартаку».

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Все комментарии
izrafel
izrafel
31 марта в 14:33
Соглашусь с этим...удачи!
drug01
drug01
31 марта в 14:17
Так продолжать играть
sv_1969
sv_1969
31 марта в 14:10
Вернулся в свой клуб
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