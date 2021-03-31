Урунов — лучший игрок «Уфы» в феврале-марте

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31 марта 2021, 14:08

Полузащитник признан лучшим игроком «Уфы» по итогам февраля-марта. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

За Урунова свои голоса отдали 45% болельщиков нашей команды! Второе место занял нападающий Тимур Жамалетдинов, третья строчка осталась за голкипером Александром Беленовым. На счету Урунова в феврале-марте один ассист, 12 перехватов мяча, 29 обводок и 86% точных передач.

Напомним, что Урунов будет выступать за «Уфу» до конца нынешнего сезона. Права на футболиста принадлежат «Спартаку».