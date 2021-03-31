Ларссон — лучший игрок «Спартака» в марте

1617203204

31 марта 2021, 18:06

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока команды в марте.

Им стал нападающий , набравший 38% голосов. На второй строчке с отставанием в 9% — нападающий Александр Соболев. В тройку также вошел вратарь Александр Максименко (19%).

«Давайте вместе продолжать борьбу, чтобы вернуть трофей в Москву – где ему и место. Вперед, „Спартак“!» 🤩



Джордан Ларссон – лучший игрок марта по версии болельщиков!



🔥 2 дубля

🅰️ 1 ассист

💯 100-процентная отдача во всех матчах



Браво, @JordanLarsson17! 👏 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 31, 2021