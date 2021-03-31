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Ларссон — лучший игрок «Спартака» в марте

31 марта 2021, 18:06

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока команды в марте.

Им стал нападающий Джордан Ларссон, набравший 38% голосов. На второй строчке с отставанием в 9% — нападающий Александр Соболев. В тройку также вошел вратарь Александр Максименко (19%).

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев был признан лучшим игроком РПЛ по итогам марта.

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
31 марта в 21:59
Кукуян ЦСКА судил с Локо в феврале! Впрочем и он вам не помог!
Блоссия
Блоссия
31 марта в 20:39
Справедливо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
31 марта в 19:09
А я бы отметил кукуяна.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
31 марта в 18:14
Согласен,Ларсен был полезен
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