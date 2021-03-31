Ларссон — лучший игрок «Спартака» в марте

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока команды в марте.
Им стал нападающий Джордан Ларссон, набравший 38% голосов. На второй строчке с отставанием в 9% — нападающий Александр Соболев. В тройку также вошел вратарь Александр Максименко (19%).
«Давайте вместе продолжать борьбу, чтобы вернуть трофей в Москву – где ему и место. Вперед, „Спартак“!» 🤩— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 31, 2021
Джордан Ларссон – лучший игрок марта по версии болельщиков!
🔥 2 дубля
🅰️ 1 ассист
💯 100-процентная отдача во всех матчах
Браво, @JordanLarsson17! 👏
Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев был признан лучшим игроком РПЛ по итогам марта.