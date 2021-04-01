Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в феврале-марте

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был признан болельщиками лучшим игроком команды в феврале-марте.
За капитана «армейцев» проголосовали 40% респондентов. Второе место у хавбека Чидеры Эджуке, третий – защитник Марио Фернандес.
Акинфеев сыграл на ноль в матче Кубка России с хабаровским СКА (2:0), а также отбил пенальти в игре РПЛ с «Зенитом» (2:3).
Ранее сообщалось, что Акинфеев отказался выступать на Евро-2020, несмотря на уговоры Черчесова.
Ну а Игорь с Марио - это профессионалы с большой буквы, так что попадание их в тройку - не такая уж неожиданность.
Эджуки тоже прибавляет , думаю, Ивица ему мозги вправит , и парень еще не раз порадует нас своей искрометной игрой.
Всем здоровья.
Ну а Игорь с Марио - это профессионалы с большой буквы, так что попадание их в тройку - не такая уж неожиданность.
Эджуки тоже прибавляет , думаю, Ивица ему мозги вправит , и парень еще не раз порадует нас своей искрометной игрой.
Всем здоровья.