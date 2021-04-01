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Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в феврале-марте

вчера, 16:27

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был признан болельщиками лучшим игроком команды в феврале-марте.

За капитана «армейцев» проголосовали 40% респондентов. Второе место у хавбека Чидеры Эджуке, третий – защитник Марио Фернандес.

Акинфеев сыграл на ноль в матче Кубка России с хабаровским СКА (2:0), а также отбил пенальти в игре РПЛ с «Зенитом» (2:3).

Ранее сообщалось, что Акинфеев отказался выступать на Евро-2020, несмотря на уговоры Черчесова.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:35
Игорь уже 2 - дестилетие лучший)) помню его молодым и зеленным в самаре ещё))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:32
Вообще это был неудачный отрезок....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:26
Игорь , да Марио и держат марку. Остальные почему то подсели. Зато как радовались на сборах , что нагрузки стали меньше. Теперь эти новшества сказываются на результатах , физики команде явно не хватает, многие просто ходят пешком.
Ну а Игорь с Марио - это профессионалы с большой буквы, так что попадание их в тройку - не такая уж неожиданность.
Эджуки тоже прибавляет , думаю, Ивица ему мозги вправит , и парень еще не раз порадует нас своей искрометной игрой.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:17
это просто хотелки)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:49
Я голосовал так:
1. Акинфеев.
2. Марио,
3. Влашич. (а он и в тройку не попал).
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:56
Заслуженно....в прочим как всегда!
drug01
drug01
вчера в 17:50
Игорь держит марку
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:49
Очередная заслуженная награда Игорю.
Ра Бо
Ра Бо
вчера в 17:41
На фоне таких деревьев даже Игарян смотрится выигрышно.
Mangur
Mangur
вчера в 17:15
Не согласен. Пооа в дом престсрелых
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:11
Про Акинфеева всегда пишут позитив.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:45
Игорь классный вратарь, дай тебе бог здоровья !!!
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 16:36
Молодца - молодцовая! ....так держать!
Gahi
Gahi
вчера в 16:30
Заслужил своей игрой и отношением к каждому матчу. Удачи
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 16:30
Вполне заслуженно...удачи в дальнейшем
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