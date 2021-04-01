Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в феврале-марте

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вчера, 16:27

Вратарь ЦСКА был признан болельщиками лучшим игроком команды в феврале-марте.

За капитана «армейцев» проголосовали 40% респондентов. Второе место у хавбека Чидеры Эджуке, третий – защитник Марио Фернандес.

Акинфеев сыграл на ноль в матче Кубка России с хабаровским СКА (2:0), а также отбил пенальти в игре РПЛ с «Зенитом» (2:3).

Ранее сообщалось, что Акинфеев отказался выступать на Евро-2020, несмотря на уговоры Черчесова.