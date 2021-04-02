ГлавнаяНовости

Агент Жоржиньо сообщил, что хавбек точно останется в «Челси»

сегодня, 11:54

Агент Жоао Сантос, представляющий интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, сообщил, что игрок точно останется в клубе этим летом.

У него двухлетний контракт с «Челси». Он думает о том, чтобы сыграть на чемпионате Европы, а затем на чемпионате мира в Катаре. Он останется в «Челси» на 100 процентов.

О продлении контракта мы поговорим через несколько месяцев.

Недавно Жоржиньо был признан одним из лучших игроков первой четверти года по версии CIES.

Все новости
Годин признался, что в 2015 году мог перейти в «Манчестер Сити»
Сегодня, 15:28 Комментарии4
Мбенг объяснил, почему он решил самовольно покинуть «Ахмат»
Сегодня, 15:17 Комментарии4
Никола: «Есть огромное желание преуспеть в дерби с „Ювентусом“»
Сегодня, 14:51 Комментарии3
Папу Гомес: «Было грустно покидать „Аталанту“»
Сегодня, 14:40 Комментарии2
Тренер «Фиорентины»: «Кокорин на данный момент работает с физиотерапевтами»
Сегодня, 13:29 Комментарии26
Маркизио считает, что «Юве» должны покинуть некоторые игроки
Сегодня, 13:17 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 12:01
Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, согpета
Покуда Жоржиньо в Чукотке - его песня не спета )
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:01
А был такой шанс сплавить его в Италию((((
shlomo
shlomo
сегодня в 12:00
Ну все правильно решили
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100