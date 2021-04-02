Агент Жоао Сантос, представляющий интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, сообщил, что игрок точно останется в клубе этим летом.
У него двухлетний контракт с «Челси». Он думает о том, чтобы сыграть на чемпионате Европы, а затем на чемпионате мира в Катаре. Он останется в «Челси» на 100 процентов.
О продлении контракта мы поговорим через несколько месяцев.
Недавно Жоржиньо был признан одним из лучших игроков первой четверти года по версии CIES.
Покуда Жоржиньо в Чукотке - его песня не спета )
Покуда Жоржиньо в Чукотке - его песня не спета )