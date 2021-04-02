Агент Жоржиньо сообщил, что хавбек точно останется в «Челси»

Агент Жоао Сантос, представляющий интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, сообщил, что игрок точно останется в клубе этим летом.

У него двухлетний контракт с «Челси». Он думает о том, чтобы сыграть на чемпионате Европы, а затем на чемпионате мира в Катаре. Он останется в «Челси» на 100 процентов.

О продлении контракта мы поговорим через несколько месяцев.