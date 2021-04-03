Отец Холанда сообщил «Реалу» о желании сына перейти в мадридский клуб

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд определился с выбором нового клуба и хочет продолжить карьеру в «Реале».
Согласно источнику, об этом в беседе с исполнительным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом сообщил отец игрока Альф-Инге Холанд.
Отмечается, что переходу 20-летнего норвежца в мадридский клуб могут помешать два фактора: нежелание «Боруссии» продавать футболиста и финансовые запросы его агента Мино Райолы.
Райола также хочет организовать аукцион среди топ-клубов. Но «Реал» не собирается участвовать в торгах с «Барселоной», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» и готов подписать Холанда за сумму, не превышающую 150 млн евро.
Напомним, отец Холанда и Райола недавно провели переговоры с руководством «Барселоны».
Сильны в математике.
Эрлинг с футболом,
а Папа с Райолы
с деньгами играют.
Сильны в математике.
Эрлинг с футболом,
а Папа с Райолы
с деньгами играют.
Бавария - 100 тысяч долларов
Барселона - 100 тысяч долларов и 1 гривна
Манчестер Сити - 115 тысяч долларов
Барселона 115 тысяч долларов и 1 гривна
Реал - 250 тысяч долларов
Зенит - 11 тысяч рублей и Дзюба,
ПСЖ - Ты чё здесь делаешь? Здесь же аукцион только только для топ клубов!
Зенит - Так мы уже который год в полуфинале Лиге Чемпионов играем! Чем не топ клуб?
Ювентус - Забирайте Роналду и лям сверху.
Зенит - к предыдущем предложению добавляем дорогой чёрный хрусталь за сорок миллионов.
Бавария - 100 тысяч долларов
Барселона - 100 тысяч долларов и 1 гривна
Манчестер Сити - 115 тысяч долларов
Барселона 115 тысяч долларов и 1 гривна
Реал - 250 тысяч долларов
Зенит - 11 тысяч рублей и Дзюба,
ПСЖ - Ты чё здесь делаешь? Здесь же аукцион только только для топ клубов!
Зенит - Так мы уже который год в полуфинале Лиге Чемпионов играем! Чем не топ клуб?
Ювентус - Забирайте Роналду и лям сверху.
Зенит - к предыдущем предложению добавляем дорогой чёрный хрусталь за сорок миллионов.
Посмотрим, чем все это закончится???
Всем здоровья.
Посмотрим, чем все это закончится???
Всем здоровья.