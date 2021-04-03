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Отец Холанда сообщил «Реалу» о желании сына перейти в мадридский клуб

сегодня, 05:13

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд определился с выбором нового клуба и хочет продолжить карьеру в «Реале».

Согласно источнику, об этом в беседе с исполнительным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом сообщил отец игрока Альф-Инге Холанд.

Отмечается, что переходу 20-летнего норвежца в мадридский клуб могут помешать два фактора: нежелание «Боруссии» продавать футболиста и финансовые запросы его агента Мино Райолы.

Райола также хочет организовать аукцион среди топ-клубов. Но «Реал» не собирается участвовать в торгах с «Барселоной», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» и готов подписать Холанда за сумму, не превышающую 150 млн евро.

Напомним, отец Холанда и Райола недавно провели переговоры с руководством «Барселоны».

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Все комментарии
abramjan
abramjan
сегодня в 10:23, ред.
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 10:07
    Это будет Неймар номер два, попомните мои слова.
    swed27
    swed27
    сегодня в 10:00
    Значит пора продавать старика Бензема.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 09:51
    Райола конечно красавец, так клубы доить умеет только он!
    Вахтанг Кикабидзе
    Вахтанг Кикабидзе
    сегодня в 09:48
    Значит Месси забраковал этого Холанда или напротив не захотел быть в его тени.
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:42
    всех других претендентов он тоже обнадёжил !
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 08:50
    ПАПА с РАЙОЛЫ
    Сильны в математике.
    Эрлинг с футболом,
    а Папа с Райолы
    с деньгами играют.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 08:43
    Аукцион на Холланда.

    Бавария - 100 тысяч долларов
    Барселона - 100 тысяч долларов и 1 гривна
    Манчестер Сити - 115 тысяч долларов
    Барселона 115 тысяч долларов и 1 гривна
    Реал - 250 тысяч долларов
    Зенит - 11 тысяч рублей и Дзюба,
    ПСЖ - Ты чё здесь делаешь? Здесь же аукцион только только для топ клубов!
    Зенит - Так мы уже который год в полуфинале Лиге Чемпионов играем! Чем не топ клуб?
    Ювентус - Забирайте Роналду и лям сверху.
    Зенит - к предыдущем предложению добавляем дорогой чёрный хрусталь за сорок миллионов.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 08:40
    150 лямов если Реал готов вывалить,то будут претендентами,правда ещё комиссионные будут жирными.А Дортмунд видимо на меньше чем 150 точно не согласится - это же немцы!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 08:22
    Папик с Мино больше интересуются наполнением своих карманов и уж потом берут в расчет желание самого Эрлинга. 150 млн и плюс сумасшедшая зарплата - это не каждый клуб потянет . Вполне допускаю, что Холанд еще на год может остаться в Боруссии, поскольку руководство не горит желанием его продавать.
    Посмотрим, чем все это закончится???
    Всем здоровья.
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    сегодня в 08:16
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      сегодня в 08:14
      Кто больше заплатит , туда он и перейдет !
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      сегодня в 07:58
      Не будет его в реале, точно говорю.
      eleven LC
      eleven LC
      сегодня в 07:54
      Ну если Холанд будет играть за Реал то с лучшей полузащитой в мире он будет по 40 голов за сезон забивать,главное что бы бабла хватило,уж очень он дорогой!
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 07:50
      Тут все упирается в деньги.
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 07:29
      Раскручивают Реал на Холанда.
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 07:16
      А может это Райола решил?))
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж
      сегодня в 07:10
      Какой-то цирк устроили с этим Холандом. Райола с папашкой вообще с катушек съехали? Еще бы не Ебей выставили аххах.
      Ozabot
      Ozabot
      сегодня в 06:59
      Райола в своем репертуаре. Еще чуть-чуть и даже мертвого Балотелли куда-нибудь пристроит.
      Эдмон
      Эдмон
      сегодня в 06:56
      Реалу сейчас как раз и нужна помощь,выглядит он не очень
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 06:52
      Эрлинг сейчас буквально в одиночку тащит Дортмундскую "Боруссию" и поэтому руководству немецкого клуба очень как не хочется расставаться с талантливым норвежцем. Но как мы видим иногда и двух голов Холанда не хватает, чтобы заработать три вожделенных очка и вообще не факт, что в этом сезоне "Боруссия" попадет даже в зону Лиги Чемпионов. На месте форварда у мадридского "Реала" бесспорно ценный, но уже возрастной Бензема со своими проблемами в виде судебных тяжб. Поэтому, как Холанду нравится "Реал", так и "Реалу" очень нужен Холанд. А ненасытные агенты, которые видимо с голода пухнут, ничего, кроме раздражения не вызывают.
      Zloi iron
      Zloi iron
      сегодня в 06:44
      чО за бред,какой аукцион, раба на невольничьем рынке покупают?)))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 06:04
      Зря он уйдёт из Боруссии...
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 05:42
      Отец сказал, сын сделал.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 05:25
      Это будет правильный шаг в карьере Эрлинга.
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