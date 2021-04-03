Отец Холанда сообщил «Реалу» о желании сына перейти в мадридский клуб

1617416005

сегодня, 05:13

Нападающий дортмундской «Боруссии» определился с выбором нового клуба и хочет продолжить карьеру в «Реале».

Согласно источнику, об этом в беседе с исполнительным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом сообщил отец игрока .

Отмечается, что переходу 20-летнего норвежца в мадридский клуб могут помешать два фактора: нежелание «Боруссии» продавать футболиста и финансовые запросы его агента Мино Райолы.

Райола также хочет организовать аукцион среди топ-клубов. Но «Реал» не собирается участвовать в торгах с «Барселоной», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» и готов подписать Холанда за сумму, не превышающую 150 млн евро.

Напомним, отец Холанда и Райола недавно провели переговоры с руководством «Барселоны».