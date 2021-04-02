Хамес: «„Реал“ не захотел отпускать меня в „Атлетико“»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес признался, что мог перейти из «Реала» в «Атлетико».
У меня всё было согласовано с «Атлетико», нужно было лишь согласие «Реала». Это было после моего ухода из «Баварии». Почему трансфер не состоялся? Спросите об этом Переса.
Что касается «Эвертона», то я перешел сюда ради Анчелотти.
Недавно Хамес рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед».
И ещё очень интересный момент,как это у Хамеса и Атлетико было все согласовано???Они не имеют право вести переговоры!!!
И ещё очень интересный момент,как это у Хамеса и Атлетико было все согласовано???Они не имеют право вести переговоры!!!
Флорентино всё равно не только до тебя, но и даже до Роналду, ему не всё равно только на личную выгоду. Мне кажется, что для него даже Реал как команда - с трофеями, поклонниками, титулами - мало что значит. Его интересуют только спонсорские контракты и сотрудничество за пределами футбола, которое он получает благодаря этому футболу.
Флорентино всё равно не только до тебя, но и даже до Роналду, ему не всё равно только на личную выгоду. Мне кажется, что для него даже Реал как команда - с трофеями, поклонниками, титулами - мало что значит. Его интересуют только спонсорские контракты и сотрудничество за пределами футбола, которое он получает благодаря этому футболу.