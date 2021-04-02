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Хамес: «„Реал“ не захотел отпускать меня в „Атлетико“»

вчера, 19:52

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес признался, что мог перейти из «Реала» в «Атлетико».

У меня всё было согласовано с «Атлетико», нужно было лишь согласие «Реала». Это было после моего ухода из «Баварии». Почему трансфер не состоялся? Спросите об этом Переса.

Что касается «Эвертона», то я перешел сюда ради Анчелотти.

Недавно Хамес рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:07
Не всё в жизни умно
Альфамен
Альфамен ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:56
В теории наверное это возможно,но по-моему это глупо как-то
STVA 1
STVA 1 ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 21:48
Так они же дают просто согласие не зная с кем агент будет вести и оставляют за собой право вето)
Альфамен
Альфамен ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:27
В чем логика,разрешить вести переговоры по личному контракту и не отпустить в этот клуб???
STVA 1
STVA 1 ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 21:24
Ну почему... Ему могли разрешить вести переговоры по личному контракту
Альфамен
Альфамен ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 21:14
Все правильно сделал Перес,с какого перепуга он должен отпускать игроку одному из конкурентов???
И ещё очень интересный момент,как это у Хамеса и Атлетико было все согласовано???Они не имеют право вести переговоры!!!
Mekail
Mekail
вчера в 20:10
Ну не всегда решения одних, соответствуют желаниям других
Djebrael
Djebrael
вчера в 20:03
Ну в последнее время много чего рассказывает...
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 19:58
Добро пожаловать во взрослый мир, Хамес. Теперь ты понимаешь, что целование эмблемы только юнца воодушевляет, а главный клубный делец, вроде Переса, на это смотрит как на неизбежную стирку формы после игры и соответствующие расходы.
Флорентино всё равно не только до тебя, но и даже до Роналду, ему не всё равно только на личную выгоду. Мне кажется, что для него даже Реал как команда - с трофеями, поклонниками, титулами - мало что значит. Его интересуют только спонсорские контракты и сотрудничество за пределами футбола, которое он получает благодаря этому футболу.
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