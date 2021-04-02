Хамес: «„Реал“ не захотел отпускать меня в „Атлетико“»

Полузащитник «Эвертона» признался, что мог перейти из «Реала» в «Атлетико».

У меня всё было согласовано с «Атлетико», нужно было лишь согласие «Реала». Это было после моего ухода из «Баварии». Почему трансфер не состоялся? Спросите об этом Переса.

Что касается «Эвертона», то я перешел сюда ради Анчелотти.