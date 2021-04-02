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Кварацхелия может перейти в «Баварию»

вчера, 21:55

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Германии, пишет express.de.

Сообщается, что футболист попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии».

Недавно агент игрока заявил, что его клиент рано или поздно уедет из чемпионата России. В текущем сезоне на счету 20-летнего грузина 20 матчей в РПЛ, 3 гола и 4 голевые передачи.

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Все комментарии
Новый Рубин
Новый Рубин
вчера в 23:49, ред.
Когда же Дзюбу купят наконец , хоть за 1 млн , недавно 2 гола забил !)
Новый Рубин
Новый Рубин
вчера в 23:48
Лучше в Барселону !)
valt134
valt134
вчера в 23:47
По меркам нашего чемпионата-хороший игрок, но где чемпионат России и чемпионат Германии. А Зенит (Наш чемпион) и Баварию даже сравнивать смешно. Видать за зиму «утки» хорошо откормились.
Новый Рубин
Новый Рубин
вчера в 23:46
40 млн !
Maks-tre
Maks-tre
вчера в 23:46
Надо валить, всегда говорю надо валить, а про сане, комана и гнабри говорить не стоит, сане крайне не стабилен, иначе Пеп его не отпустил, коман часто ломается, остаётся только гнабри, это только один флаг, просто напрягает желание игроков оставаться в чемпионате, который не способствует росту от слова совсем
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:08
Осталось огласить весь список тех, кем Бавария интересуется. Я думаю там много чего интересного и неожиданного можно будет увидеть
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:58
Если вдруг чудо произойдёт и Хвичу действительно пригласят в "Баварию", ему нужно будет набраться мужества и отказаться. Отказаться, чтобы не быть вторым-третьим Алексеем Миранчуком. Или кто-то из оптимистов считает, что главный тренер мюнхенцев "попросит" кого-то из основных футболистов и запасных, не уступающих им, подвинуться, чтобы освободить место в составе "какому-то" грузину ? Не обольщайтесь такой перспективе, а выходить изредка на замену - очень скоро пожалеть о переходе. Хвича должен ясно осознавать, что для футболиста главное - чувствовать свою нужность в команде. Сомнительно, что в "Баварии" очень нуждаются в Кварацхелии. Я даже уверен в этом.
Костик Смирнов
Костик Смирнов
вчера в 22:44
С такой статистикой?
Не особо верится...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:43
Ценник набивают
Белолазурный Чебурек
Белолазурный Чебурек
вчера в 22:36, ред.
Дзюба через 20 лет- я мог бы перейти в Реал.
particular
particular
вчера в 22:34
А может и не перейти... А может перейти, но не в Баварию...
Capral
Capral
вчера в 22:31
Очередной бред. Интересно, на какую позицию и вместо кого в Баварии??? Агент заявил- рано или поздно, все-равно уедет. Умеют же люди рекламу делать. А на луну, он улетит рано или поздно???
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:30
Можно конечно , только как Бавария любит делать надо!Не помню кого она у Дортмунда подписала и потом на год оставила в аренде!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:22
Вполне допускаю такой вариант. Хвича - это безоговорочный лидер и Рубина , и сборной Грузии. Интерес Баварии вполне допустим, там тоже глазастые селекционеры. Если этот переход состоится, то для Хвичи это будет большая удача. А вот захочет ли Рубин продавать парня в этом году - это большой вопрос ???
Летнее ТО прояснит ситуацию . В любом случае Хвиче только удачи.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:21
Да ладно,так уж и в Баварию!
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:19
Если агент не блефует, что Хвичей интересуется сама Бавария, чтобы приподнять ставки на молодого грузина, то подписывать контракт надо однозначно сейчас, второй раз могут не позвать.
ZimTronPLUS
ZimTronPLUS
вчера в 22:15
Ну ребят, 1е апреля кончилось, хватит.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:13
Сам интерес такого клуба уже сумасшедший успех для Хвичи!Но не думаю что ему надо уходить в летнее ТО куда то! Та же Бавария нацелилась на Сона и Васкеса и учитывая наличие Гнабри Комана и Сане это получается глухой запас. У него сейчас все ладится в Рубине и при Слуцком он прогрессирует и раскрывает свой потенциал , а он у него сумасшедший!Думаю годик он еще может поиграть и окрепнуть в Рубине!Ну а там надо бежать иначе остановится в развитии!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:12
Хвича даже в Баварии будет играть а не скамейку полировать как некоторые.
ошалевший
ошалевший
вчера в 22:09
видели с химками,ничего особеннго,если не утка то логика одна,как игрок баварии он будет дороже стоить и продать можно
d_fincher
d_fincher
вчера в 22:07
Переоценен запредельно.
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:06, ред.
Интересно , походу если Бавария u-23 или u-21 (не помню их обревеатуру точно) )) вообщем нет молоднека)) Берут для лотания бреши))
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:03
Может сея новость и относится к категории "утка", но она не лишена основания. В стартовых отборочных играх на ЧМ-2022 за сборную Грузии Хвича конкретно засветился перед скаутами ведущих каманд из европейских ТОП-5.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 22:00
Хвича - самый одаренный игрок РПЛ прямо сейчас. И, уверен, что топ-клуб для него - дело пары лет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:00, ред.
Это уже жирная утка пытается взлететь !!!
Но уходить точно уже пора. Всё что ему могли дать в Рубине и Слуцкий закончилось. Надо искать себе клуб для развития своего мастерства и увеличения игрового качества с более иминитыми клубами . Очень важно не остановиться сейчас, а много работать. Хвича сам по себе очень технически одаренный футболист. И сейчас важно найти тот клуб, где бы он смог стать своим . И очень важно попасть к такому тренеру, который бы смог его лучшие качества развить и дать ему чего ему не хватает. Вообщем желаю ему найти свой клуб!!!
Удачи тебе Хвича и Успехов !!! Всем Добра !!!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:00
Ему нужно уходить из колхоза и чем раньше, тем лучше, чтобы не превратиться в Ананидзе.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:57
Если Кварацхелия перейдёт в Баварию это было бы круто
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