Кварацхелия может перейти в «Баварию»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Германии, пишет express.de.
Сообщается, что футболист попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии».
Недавно агент игрока заявил, что его клиент рано или поздно уедет из чемпионата России. В текущем сезоне на счету 20-летнего грузина 20 матчей в РПЛ, 3 гола и 4 голевые передачи.
Летнее ТО прояснит ситуацию . В любом случае Хвиче только удачи.
Всем здоровья.
Летнее ТО прояснит ситуацию . В любом случае Хвиче только удачи.
Всем здоровья.