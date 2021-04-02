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Кейн решил остаться в «Тоттенхэме»

сегодня, 12:14

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн принял решение не уходить из «Тоттенхэма».

По информации источника, 27-летний Кейн понимает, что ему, возможно, придется уйти из клуба, чтобы выиграть крупные трофеи, однако преданность «Тоттенхэму» не позволяет Харри покинуть команду до окончания контракта.

Отмечается, что президент клуба Дэниел Леви не собирается отпускать футболиста в другой клуб АПЛ, к тому же функционер готов продать Кейна не меньше чем за 200 млн евро.

Нынешний контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

Недавно Кейн стал рекордсменом сборной Англии по голам с пенальти.

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:15
Гарику тока в Вест Бром года через 3-4.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:22
Лишь к 30 годам парень может стать свободным агентом, а не поздновато ли будет. Понять Кейна можно, ведь бестрофейный клуб может и надоесть. А если учесть, что нападающий классный , то и спрос на него вполне ожидаем. Верность клубу похвальна, но отсутствие трофеев напрягает любого амбициозного игрока. Посмотрим , как распорядится Кейн своим будущим ??? И захочет ли клуб с ним расстаться - это тоже вопрос???
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:50
Ну во первых его никто не купит за такие деньги, во вторых если бы даже он куда-то ушёл, ещё не факт чтобы он в новом клубе заиграл так же как в Тоттенхеме . Кейн специфический игрок , он нашёл себя в этом клубе , забивает и приносит большую пользу клубу . И это очень рискованно покупать за такие деньги игрока , который может не вписаться в схему другого клуба. И он это сам прекрасно понимает, я думаю он принял взвешеное решение и остаётся в том клубе, где ему комфортно играть со своими партнёрами, которые его понимают, а он их . Удачи ему с Тоттенхемом !!!
Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:46
Значит, войдет в историю не как обладатель множества трофеев, а как патриот "Тоттенхэма".
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:25
Короче застолбили они Кейна , 200 лямов никто не заплатит, а через три года он заинтересует, разве что Локо :(
eleven LC
eleven LC
сегодня в 12:21, ред.
Зря Кейн остаётся в Тоттенхеме,здесь он ничего не выиграет,а форвард его уровня обязан брать титулы-которых ксожалению у него нет и не будет!
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