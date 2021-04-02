Кейн решил остаться в «Тоттенхэме»

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сегодня, 12:14

Форвард «Тоттенхэма» принял решение не уходить из «Тоттенхэма».

По информации источника, 27-летний Кейн понимает, что ему, возможно, придется уйти из клуба, чтобы выиграть крупные трофеи, однако преданность «Тоттенхэму» не позволяет Харри покинуть команду до окончания контракта.

Отмечается, что президент клуба Дэниел Леви не собирается отпускать футболиста в другой клуб АПЛ , к тому же функционер готов продать Кейна не меньше чем за 200 млн евро.

Нынешний контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

Недавно Кейн стал рекордсменом сборной Англии по голам с пенальти.