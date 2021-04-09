Голеш: «Буду помнить гол „Арсеналу“ до конца своих дней»

Защитник «Славии» прокомментировал свой гол в ворота «Арсенала» (1:1) в первом гостевом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Сравнять счёт в концовке игры с «Арсеналом» — это просто супер, чего ещё желать? Я буду помнить это до конца своих дней.

Мы добились отличного результата. Я просто бросился к мячу, который прилетел туда, куда надо. Мне повезло, что вратарь не смог его отбить.

Для меня не было проблемой сыграть в центре защиты. Я был готов помочь команде. Конечно, я должен был играть более ответственно. «Арсенал» — лучший соперник из тех, что попадались нам до сих пор.