Пау Лопес: «Я знал, что Тадич часто бьёт пенальти по центру»

Голкипер «Ромы» прокомментировал выездную победу над «Аяксом» (2:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы и отражённый им пенальти.

Думаю, мы хорошо выступили, хотя пропущенного гола можно было избежать. Я доволен победой, но ещё ничего не решено. Ответный матч будет очень трудным, и впереди ещё долгий путь.

Я знал, что Тадич часто бьёт по центру ворот. Я изучаю пенальти с Марко Саворани (Прим. — тренер вратарей «Ромы»), когда мы готовимся к играм. Я остался на месте, и в этот раз мне повезло.