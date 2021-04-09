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Пау Лопес: «Я знал, что Тадич часто бьёт пенальти по центру»

09 апреля 2021, 02:58
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Голкипер «Ромы» Пау Лопес прокомментировал выездную победу над «Аяксом» (2:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы и отражённый им пенальти.

Думаю, мы хорошо выступили, хотя пропущенного гола можно было избежать. Я доволен победой, но ещё ничего не решено. Ответный матч будет очень трудным, и впереди ещё долгий путь.

Я знал, что Тадич часто бьёт по центру ворот. Я изучаю пенальти с Марко Саворани (Прим. — тренер вратарей «Ромы»), когда мы готовимся к играм. Я остался на месте, и в этот раз мне повезло.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
09 апреля в 03:16
Все правильно , соперника надо изучать.
ДСА
ДСА
09 апреля в 03:15
Главное самому себя похвалить.
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