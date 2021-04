Коларж: «Маску я сниму через 9 недель, а шлем буду носить до конца карьеры»

Вратарь «Славии» поделился впечатлениями после выездной ничьей с «Арсеналом» (1:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

26-летний голкипер был вынужден играть в маске и шлеме после тяжёлой травмы головы, полученной в игре с «Рейнджерс», когда форвард шотландцев Кемар Руф в борьбе за мяч влетел шипами в лицо Коларжу.

Rangers forward Kemar Roofe was sent off for this challenge on Slavia Prague goalkeeper Ondrej Kolar, who had to be stretchered off the field. pic.twitter.com/4d77e1vN3z