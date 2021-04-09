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Коларж: «Маску я сниму через 9 недель, а шлем буду носить до конца карьеры»

09 апреля 2021, 07:33
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Вратарь «Славии» Ондрей Коларж поделился впечатлениями после выездной ничьей с «Арсеналом» (1:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

26-летний голкипер был вынужден играть в маске и шлеме после тяжёлой травмы головы, полученной в игре с «Рейнджерс», когда форвард шотландцев Кемар Руф в борьбе за мяч влетел шипами в лицо Коларжу.

Я сделал всё возможное, чтобы восстановиться, потому что не хотел пропустить такую большую игру, как матч с «Арсеналом». Чувствую себя уставшим, но довольным результатом, которого мы здесь добились.

Было немного непривычно играть в маске и шлеме. Но по тренировкам я знал, что это не ограничивает меня в игре. Я сниму маску через 8-9 недель, а шлем буду носить до конца карьеры.

Ондрей Коларж

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aNOOBis
aNOOBis
09 апреля в 08:54
...вдруг в Челси позовут
112910415
112910415
09 апреля в 08:18
картинка страшноватая,
вратарь - настоящий мужик !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
09 апреля в 08:07
Чех долго ходил.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
09 апреля в 08:02
Да, серьёзный эпизод. Хорошо, что без серьёзных последствий.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
09 апреля в 08:02
Я бы всех вратарей заставил носить шлем, а может и маску.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 апреля в 07:35
Вот ведь кошмар!
sv_1969
sv_1969
09 апреля в 07:35
Здоровья. Хорошо сыграл
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