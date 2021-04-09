Коларж: «Маску я сниму через 9 недель, а шлем буду носить до конца карьеры»

Вратарь «Славии» поделился впечатлениями после выездной ничьей с «Арсеналом» (1:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

26-летний голкипер был вынужден играть в маске и шлеме после тяжёлой травмы головы, полученной в игре с «Рейнджерс», когда форвард шотландцев Кемар Руф в борьбе за мяч влетел шипами в лицо Коларжу.

Я сделал всё возможное, чтобы восстановиться, потому что не хотел пропустить такую большую игру, как матч с «Арсеналом». Чувствую себя уставшим, но довольным результатом, которого мы здесь добились.

Было немного непривычно играть в маске и шлеме. Но по тренировкам я знал, что это не ограничивает меня в игре. Я сниму маску через 8-9 недель, а шлем буду носить до конца карьеры.