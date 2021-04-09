Коларж: «Маску я сниму через 9 недель, а шлем буду носить до конца карьеры»

Вратарь «Славии» Ондрей Коларж поделился впечатлениями после выездной ничьей с «Арсеналом» (1:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.
26-летний голкипер был вынужден играть в маске и шлеме после тяжёлой травмы головы, полученной в игре с «Рейнджерс», когда форвард шотландцев Кемар Руф в борьбе за мяч влетел шипами в лицо Коларжу.
Я сделал всё возможное, чтобы восстановиться, потому что не хотел пропустить такую большую игру, как матч с «Арсеналом». Чувствую себя уставшим, но довольным результатом, которого мы здесь добились.
Было немного непривычно играть в маске и шлеме. Но по тренировкам я знал, что это не ограничивает меня в игре. Я сниму маску через 8-9 недель, а шлем буду носить до конца карьеры.
Rangers forward Kemar Roofe was sent off for this challenge on Slavia Prague goalkeeper Ondrej Kolar, who had to be stretchered off the field. pic.twitter.com/4d77e1vN3z— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2021
вратарь - настоящий мужик !
вратарь - настоящий мужик !