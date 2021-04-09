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Трпишовски: «Многообещающий результат перед ответной игрой с „Арсеналом“»

09 апреля 2021, 06:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Главный тренер «Славии» Йиндрих Трпишовски подвёл итоги первого выездного матча с «Арсеналом» (1:1) в четвертьфинале Лиги Европы (1:1).

Это был очень требовательный матч для нас. Мы были уставшими, потому что слишком часто теряли мяч в простых ситуациях и были вынуждены подолгу играть без него. Наша комбинационная игра оставляла желать лучшего.

«Арсенал» продемонстрировал свой класс сегодня. У них отменные игроки, быстрые и технически оснащённые. Мы испытывали проблемы с Ляказеттом, который представлял угрозу нашим воротам. После перерыва мы стали играть лучше, но «Арсенал» всё равно продолжал создавать моменты.

Это очень многообещающий результат перед ответным матчем, и у нас есть шанс закончить начатое дома. «Арсеналу» нужно забивать, и мы должны избежать таких голов как сегодня — после нашего же стандарта. Нам нельзя допускать никаких ошибок в обороне.

Пропустив гол, мы показали отличную реакцию и сильный характер. Мы просто сказали себе, что у нас всё ещё есть время забить гол на выезде, и мы пошли за ним. Мы снова показали наш командный дух.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
09 апреля в 07:19
Как говориться счет на табло...молодцы!
zdeniss
zdeniss
09 апреля в 07:10
Кроме результата Славия ничего существенного не показала - мяч не держала, были ляпы, вспомнить только проход Сака и отбор Ляказета в центре с выходом один на один. Было видно, что Арсенал на голову сильнее. Но это был не их день. Славии в этой игре везло. Если бы Арсенал не забил в концовке и расслабился, то и Славия, по традиции жанра, не пошла бы отыгрываться. Хотя нужно отдать должное - у Славии по ходу тоже было пару моментов. Оборона Славии не показалась безупречной, поэтому у Арсенала отличные шансы на гостевую встречу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 апреля в 07:00
Славия может пройти дальше!
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