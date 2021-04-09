Тен Хаг: «Досадный результат игры с „Ромой“. У нас было множество моментов»

Главный тренер «Аякса» прокомментировал домашнее поражение от «Ромы» (1:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Это досадно. Мы держали игру под контролем. У нас было множество моментов, не только пенальти. Кажется, у одного Энтони трижды была возможность забить второй гол в ворота «Ромы». Но всё изменилось в один момент. Штрафной, после которого счёт стал 1:1, изменил игру.

Если мы покажем тот же уровень игры, что и сегодня, то у нас будет шанс выиграть ответный матч. Но мы уступаем 1:2, и перевернуть ход поединка будет нелегко.