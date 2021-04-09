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Тен Хаг: «Досадный результат игры с „Ромой“. У нас было множество моментов»

09 апреля 2021, 04:32
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал домашнее поражение от «Ромы» (1:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Это досадно. Мы держали игру под контролем. У нас было множество моментов, не только пенальти. Кажется, у одного Энтони трижды была возможность забить второй гол в ворота «Ромы». Но всё изменилось в один момент. Штрафной, после которого счёт стал 1:1, изменил игру.

Если мы покажем тот же уровень игры, что и сегодня, то у нас будет шанс выиграть ответный матч. Но мы уступаем 1:2, и перевернуть ход поединка будет нелегко.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
09 апреля в 05:29
Моментов запороли многовато , еще и пенальти не забили.
swed27
swed27
09 апреля в 04:58
Вполне закономерный исход
mihaluch
mihaluch
09 апреля в 04:54
Кто больше забивает тот и выигрывает.
Mangur
Mangur
09 апреля в 04:41
Везет тому кто сильнейший
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