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Схерпен: «Я должен был отбивать этот удар Пеллегрини со штрафного»

09 апреля 2021, 06:57
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Вратарь «Аякса» Кьелл Схерпен прокомментировал домашнее поражение от «Ромы» (1:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, отдельно высказавшись о пропущенном голе со штрафного.

21-летний голкипер находился в выгодной позиции, чтобы отразить удар Лоренцо Пеллегрини, но мяч отскочил от перчаток Схерпена в ворота «Аякса».

Штрафной удар был именно таким, каким я его и ожидал. Передо мной было много игроков, но тем не менее я должен был отражать этот удар. Возможно, я слишком рано нырнул за мячом.

Первый час прошёл очень хорошо, не только для меня, но и для команды. У нас было много моментов у их ворот, в частности пенальти, поэтому очень трудно смириться с этим поражением.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
09 апреля в 07:33
Без Онаны трудно Аяксу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 апреля в 07:30
Всегда найдётся причина...
shlomo
shlomo
09 апреля в 07:07
Должен, но это футбол
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