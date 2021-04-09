Схерпен: «Я должен был отбивать этот удар Пеллегрини со штрафного»

Вратарь «Аякса» прокомментировал домашнее поражение от «Ромы» (1:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, отдельно высказавшись о пропущенном голе со штрафного.

21-летний голкипер находился в выгодной позиции, чтобы отразить удар , но мяч отскочил от перчаток Схерпена в ворота «Аякса».

Штрафной удар был именно таким, каким я его и ожидал. Передо мной было много игроков, но тем не менее я должен был отражать этот удар. Возможно, я слишком рано нырнул за мячом.

Первый час прошёл очень хорошо, не только для меня, но и для команды. У нас было много моментов у их ворот, в частности пенальти, поэтому очень трудно смириться с этим поражением.