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Фонсека: «Интрига сохраняется, но „Рома“ одержала большую победу»

09 апреля 2021, 05:28
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал гостевую победу над «Аяксом» (2:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

«Аякс» — отличная команда, что мы и увидели сегодня, но наши парни выдали прекрасную игру. Интрига всё ещё сохраняется, но было очень важно победить здесь.

Думаю, команда осознала, насколько это тяжёлый момент, и выложилась на полную, особенно после травмы Спинаццолы, ведь он так хорошо играл.

Мы были уверены в том, что можем забить здесь. Команда уверенно чувствовала себя даже в непростые моменты. Это большая победа.

Это правда, что ошибки дорого нам обходятся. Досадно, что мы часто сами усложняем себе жизнь. В целом мы сдерживали атаки «Аякса», а ведь это потенциально одна из лучших команд Европы. Важную роль сыграло то, что мы не опускали головы, продолжали играть и реагировать на возникающие трудности.

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swed27
swed27
09 апреля в 06:23
в Риме будет весело
ЮЗИК
ЮЗИК
09 апреля в 06:14
Развязка ещё впереди
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