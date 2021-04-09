Фонсека: «Интрига сохраняется, но „Рома“ одержала большую победу»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал гостевую победу над «Аяксом» (2:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

«Аякс» — отличная команда, что мы и увидели сегодня, но наши парни выдали прекрасную игру. Интрига всё ещё сохраняется, но было очень важно победить здесь.

Думаю, команда осознала, насколько это тяжёлый момент, и выложилась на полную, особенно после травмы Спинаццолы, ведь он так хорошо играл.

Мы были уверены в том, что можем забить здесь. Команда уверенно чувствовала себя даже в непростые моменты. Это большая победа.

Это правда, что ошибки дорого нам обходятся. Досадно, что мы часто сами усложняем себе жизнь. В целом мы сдерживали атаки «Аякса», а ведь это потенциально одна из лучших команд Европы. Важную роль сыграло то, что мы не опускали головы, продолжали играть и реагировать на возникающие трудности.