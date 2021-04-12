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Орлов: «Ну неужели ВАР что-то специально делает против „Спартака“?»

12 апреля 2021, 23:09

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на критику «Спартака» в адрес судейства после матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом».

А разве раньше после поражений они говорили что-то другое? Я никогда не слышал, чтобы Федун признал: «Да, мы проиграли...» Наверное, это дух такой болельщика, установка на то, что никогда нельзя сдаваться, опускать руки.

Ну неужели ВАР что-то специально делает против «Спартака»? Ну это глупость какая-то! Тогда же людей сразу выведут на чистую воду.

И потом – а сколько судьи ошибались в пользу красно-белых? Я никогда не забуду, как в матче 1-го тура против «Сочи» в позапрошлом году Жиго руками оперся на плечи защитника и головой забил победный мяч. И гол засчитали.

И такие моменты были не только у «Спартака», но и у «Зенита», ЦСКА, «Локомотива». Здесь речь идет не о предвзятости, а о квалификации арбитров. При этом ВАР, считаю, минимизировал количество ошибок.

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah
13 апреля в 12:00
Мне ни один фанат Спартака не пояснил за тот гол Жиго и ту подаренную Спартаку победу! Ни один! Все скрылись по норам! Но как только Спартак проигрывает, все тут же вылезают с одной и той же песней "Всё куплено!"
112910415
112910415
13 апреля в 06:27
не ВАР, не ВАР !
люди, при нём ...
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 01:12
ВАР ничего не делает сам.
minai
minai
13 апреля в 00:39
Что бы там не буровил Гена, кто-то поимел неплохие денежки с этого матча.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
12 апреля в 23:48
Это было всегда моей мечтой :"Локо" -поражение за Сухину,а "Спартаку"-поражение за дискриминацию по национальному признаку и расизм.Отличный вариант!!!
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 23:47
Проклятое ВАРево как раз и привело к необоснованному изменению правил,когда у чиновников от футбола и паствы "Святого Гаджета" появился соблазн получить тысячепроцентный,стерильно-правильный результат эпизодов,что приводит к обратному эффекту.Верните футбол болельщикам,Ироды! Это я вам говорю,Великий Кузьмич!!!
makkie
makkie
12 апреля в 23:40
- Сухина заходит в судейскую за 2 часа до матча (по регламенту - это табу)
- Мухин фолит на две желтые карточки, но ему всё сходит с рук (Соболеву в первом же эпизоде показывают жёлтую).
- Левников не ставит пенальти на Промесе
- Игнорирует игру рукой от Пабло
- Даже не смотрят VAR в эпизоде с рукой Сильянова.

Действительно, всё же хорошо, чего возмущаться?)
ermak6848
ermak6848
12 апреля в 23:39
    Futurista
    Futurista
    12 апреля в 23:25
    Геннадий...ВАР это не человек...это Система видеопомощи арбитрам (Video assistant referee)...как она может что-то делать сама?)...
    Дмитрюк
    Дмитрюк
    12 апреля в 23:20
    На варе сидел Иванов. Все знают кто это такой
    beefs
    beefs
    12 апреля в 23:19
    власть поменялась, чего там спорить...
    d_fincher
    d_fincher
    12 апреля в 23:16
    Перед глазами тот гол Дзюбы, который он из вне игры забивает. Гена наверно получает очень много денег за то, что вот это всё оправдывает. Равно как и МАТЧ ТВ. В круглосуточном, круглогодинчом режиме.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    12 апреля в 23:16
    Заговор против Спартак, все же знают.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    12 апреля в 23:15
    Удивительно, но я согласен с Геной.
    STVA 1
    STVA 1
    12 апреля в 23:14
    Геша отжигает
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