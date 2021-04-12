Орлов: «Ну неужели ВАР что-то специально делает против „Спартака“?»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на критику «Спартака» в адрес судейства после матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом».

А разве раньше после поражений они говорили что-то другое? Я никогда не слышал, чтобы Федун признал: «Да, мы проиграли...» Наверное, это дух такой болельщика, установка на то, что никогда нельзя сдаваться, опускать руки.

Ну неужели ВАР что-то специально делает против «Спартака»? Ну это глупость какая-то! Тогда же людей сразу выведут на чистую воду.

И потом – а сколько судьи ошибались в пользу красно-белых? Я никогда не забуду, как в матче 1-го тура против «Сочи» в позапрошлом году Жиго руками оперся на плечи защитника и головой забил победный мяч. И гол засчитали.