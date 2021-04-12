Созин: «Из-за фанатов „Локомотива“ футбол смотреть невозможно!»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал болельщиков «Локомотива» после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака».

Главная тема дня – Гильерме, фанаты «Спартака» и КДК . Уже известно, что КДК рассмотрит поведение вратаря и фанатов гостей. Наверное, что-то там было, с КДК я спорить не собираюсь.

Но из-за фанатов «Локо» футбол смотреть невозможно! Это провокация болельщиков «Спартака», а все говорят про бутылку Гильерме. Может, КДК обратит внимание на это?

Я знаю, что за мат клубы штрафуют. Но суммы для них небольшие. После вчерашнего трибуну фанатов «Локомотива» надо закрыть! На следующий матч они не должны приходить, иначе это не изменится никогда. Это отъявленные хулиганы. Про какой семейный сектор мы говорим, кто туда будет ходить? Пенсионеры, которые ничего не слышат?