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Созин: «Из-за фанатов „Локомотива“ футбол смотреть невозможно!»

12 апреля 2021, 20:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал болельщиков «Локомотива» после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака».

Главная тема дня – Гильерме, фанаты «Спартака» и КДК. Уже известно, что КДК рассмотрит поведение вратаря и фанатов гостей. Наверное, что-то там было, с КДК я спорить не собираюсь.

Но из-за фанатов «Локо» футбол смотреть невозможно! Это провокация болельщиков «Спартака», а все говорят про бутылку Гильерме. Может, КДК обратит внимание на это?

Я знаю, что за мат клубы штрафуют. Но суммы для них небольшие. После вчерашнего трибуну фанатов «Локомотива» надо закрыть! На следующий матч они не должны приходить, иначе это не изменится никогда. Это отъявленные хулиганы. Про какой семейный сектор мы говорим, кто туда будет ходить? Пенсионеры, которые ничего не слышат?

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Все комментарии
амурец
амурец
13 апреля в 02:12
ляпнул так ляпнул
minai
minai
12 апреля в 23:22, ред.
"А ещё они всегда приносят в купе сырое бельё. Да так и норовят с-3,14-здить слуховой аппарат" - посетовал Созин.
8hkn9nkqpu2j
8hkn9nkqpu2j
12 апреля в 23:16
    ABir
    ABir
    12 апреля в 22:15
    Железяки, одно слово
    Futurista
    Futurista ответ морозз (раскрыть)
    12 апреля в 22:04, ред.
    Да в общем то все "хороши" по-своему..не стал бы кого то особо выделять...и КДК бы не посоветовал...
    морозз
    морозз
    12 апреля в 22:02
      Паровозов
      Паровозов
      12 апреля в 21:28, ред.
      Созин на стороне спартачей, самых интеллигентных и добрых болел страны. Фотку где кб бьёт стюарда девушку надеюсь видел.
      STVA 1
      STVA 1
      12 апреля в 21:26
      Его бред напомнил крылатую фразу Кличко:А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
      Futurista
      Futurista ответ makkie (раскрыть)
      12 апреля в 21:23, ред.
      7 лет это не долго...это вечность)...
      makkie
      makkie
      12 апреля в 21:22
      Обиделись ребята, что Локо не мог у Спартака долго выиграть в Черкизово)
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      12 апреля в 21:21
        Futurista
        Futurista
        12 апреля в 21:20
        Матерщинники...
        mihaluch
        mihaluch
        12 апреля в 21:16
        Уже не знают как Спартак выгородить.
        BDA8181
        BDA8181 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        12 апреля в 21:15
        Наверное он говорил всё время про Спартак )) Завуалировано))
        Igo0rek
        Igo0rek
        12 апреля в 21:15
        У Локомотива есть фанаты? Имею в виду движ. Я так долго ржал, когда услышал "Доброта, позитив, всех сильней Локомотив". Кто это придумал? Понятно, что переделали отстойную песню, но это уровень детского лагеря, где девочки из 5 отряда поддерживают мальчиков играющих в футбол.
        Шуnя771
        Шуnя771
        12 апреля в 21:12
        ПРАВ.
        shlomo
        shlomo
        12 апреля в 21:08
        Главное что то сказать, а вот что.... напомнил чем то Черномырдина.....
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        12 апреля в 21:04
        Но из-за фанатов «Локо» футбол смотреть невозможно! Это провокация болельщиков «Спартака», а все говорят про бутылку Гильерме. Может, КДК обратит внимание на это?
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        Созин сам то понял , чего нагородил???
        M1 Game
        M1 Game
        12 апреля в 21:00
          beefs
          beefs
          12 апреля в 20:59
          конфликт фанов назревает...
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