Малафеев: «Эмоциональность Гильерме можно понять»

Бывший голкипер «Зенита» поддержал вратаря «Локомотива» Гильерме, которого якобы оскорбляли болельщики «Спартака» во время недавнего матча РПЛ .

Говорят, что эмоциональность Гильерме была обусловлена расистскими выкриками в его сторону. Если это так, то такую эмоциональность Маринато можно понять. Любые оскорбления непозволительны. Тем более касающиеся расы, вероисповедания, национальности и так далее.

Маринато — сильный игрок и, напомню, он вратарь сборной России по футболу. Я хочу поддержать Гильерме и пожелать ему быть еще сильнее!