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Малафеев: «Эмоциональность Гильерме можно понять»

12 апреля 2021, 18:41
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поддержал вратаря «Локомотива» Гильерме, которого якобы оскорбляли болельщики «Спартака» во время недавнего матча РПЛ.

Говорят, что эмоциональность Гильерме была обусловлена расистскими выкриками в его сторону. Если это так, то такую эмоциональность Маринато можно понять. Любые оскорбления непозволительны. Тем более касающиеся расы, вероисповедания, национальности и так далее.

Маринато — сильный игрок и, напомню, он вратарь сборной России по футболу. Я хочу поддержать Гильерме и пожелать ему быть еще сильнее!

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
12 апреля в 22:37
Раздули из мухи слона
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 21:21
Везде этот расизм,не надо обращать на это внимание!
sv_1969
sv_1969
12 апреля в 20:24
Задрали с этим расизмом... Везде скоро его видеть будут
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 19:56
Хоть кричи , хоть не кричи,
А пару в сетку получи.
ДСА
ДСА
12 апреля в 19:42
Ещё одного расиста обнаружили.
Брулин
Брулин
12 апреля в 19:13
Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила. Очень жаль.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 апреля в 19:06
Дело Гильерме в воротах стоять - выкрики болельщиков от команды противников по любому будут, а уж расистские они или какие - инспектора матча разберутся. Лучшей способ отвечать на оскорбления - успешно сыграть в воротах, что он в принципе и сделал, и тогда можно обойтись без дополнительной жестикуляции.
Futurista
Futurista
12 апреля в 18:57
"Говорят, что эмоциональность Гильерме была обусловлена расистскими выкриками в его сторону."...
Кто говорит...бабки на базаре?)...
beefs
beefs
12 апреля в 18:55
    mihaluch
    mihaluch
    12 апреля в 18:53
    Проигрывать тоже надо уметь.
    LOpp
    LOpp
    12 апреля в 18:52, ред.
    cska1948
    cska1948
    12 апреля в 18:49
    ЖК Гильерме. вообще не по делу показали! Он так эмоционально отпраздновал отражённый удар и ни кого не оскорблял. Тогда, за эмоциональное празднование забитого гола, тоже надо ЖК показывать.
    Ironigor
    Ironigor
    12 апреля в 18:48
    Ну да, а тебе то мешала жена .
    Futurista
    Futurista
    12 апреля в 18:47, ред.
    Кто это сказал?)...игрок времен Зенита "в цветах которого нет черного"...
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