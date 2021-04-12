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Боярский: «„Спартак“ проиграл, вот они и грызут локти. А „Зенит“ выиграл!»

12 апреля 2021, 22:35

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки.

«Спартак» проиграл, вот они и грызут локти. А «Зенит» выиграл! Думаю, «красно-белые» лишены шансов на призовые места. Сдулся «Спартак», до свидания.

Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то мы практически чемпионы.

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Владимир 77 (раскрыть)
13 апреля в 11:49
В той самой ЛЧ, которая Спартаку только снится)
Futurista
Futurista ответ Adolf33 (раскрыть)
13 апреля в 10:17
История говорит о том, что дАртаньян незаконно присвоил себе графский титул...
STVA 1
STVA 1 ответ d_fincher (раскрыть)
13 апреля в 10:04
Неее!Мишаня говорил!Типа: Бросаем все силы на РПЛ!
Владимир 77
Владимир 77
13 апреля в 09:45
Осенью сам сгрызет свои локти после последнего места Зенита в группее ЛЧ.
Adolf33
Adolf33 ответ makkie (раскрыть)
13 апреля в 06:28
Гафт по этому поводу написал эпиграмму, которая начинается так:
Осттавь в покое Д'артаньяна!
Он дворянин, а ты - плебей!
Этим все про Мишу и сказано...
Союзник противников
Союзник противников ответ stanichnik (раскрыть)
12 апреля в 23:52
Он уже давно мудийная личность,поэтому ему можно.Это сынок у него -руководящий работник Госдумы,вот тому нельзя!
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 23:50
"Спартак" изгрыз все локти разом,
а у "Зенита" всё пучком,
поскольку всех он травит газом,
а не просрочкой-"новичком"...
makkie
makkie
12 апреля в 23:37
Боярский - антипод Д'артаньяна
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 23:32
Ни для кого не секрет, что Боярский ярый болельщик клуба с берегов Невы и яркий антагонист столичных клубов. И всякий раз, когда те дают ему повод потролить москвичей, делает это с великим удовольствием. Одних такое поведение забавляет, других заводит, третьих раздражает. Для простого рядового болельщика это вполне нормально, но в силу того, что Михаил Сергеевич медийная личность, всё же стоило бы быть более сдержанным и корректным в своих высказываниях.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Qatar Airways (раскрыть)
12 апреля в 23:31
Он его еще до этого испортил. По своему короткому уму он даже в интервью рассказал, что занимался "сводничеством чиновников Смольного с заинтересованными бизнесменами" и как сынка пропихивал по карьерной лестнице (тот с криминальным авторитетом первый бизнес совместно открыл). А теперь его сынок главный по запретам всего от мата до Интернета. 32ная семейка.
Futurista
Futurista ответ drug01 (раскрыть)
12 апреля в 23:31, ред.
Так всегда бывает...кому-то причины...кому-то следствия...ну а к кому-то следователь...
за
за
12 апреля в 23:30
Как бы Боярскому шляпу не сгрызть.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 апреля в 23:28
Но откуда все-таки такая ненависть к "Спартаку"? Господи, я так и не понял, чего Боярский больше хочет - чемпионства "Зенита" или не попадания "Спартака" в число призеров.
drug01
drug01
12 апреля в 23:25
Спартак всегда ищет причины
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 23:25
Рано ещё праздновать!
d_fincher
d_fincher
12 апреля в 23:14
Интересно, почему после еврокубковых матчей нет ни интервью Боярского, ни Гены Орлова, ни Дзюбы, никого.
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 апреля в 23:10
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 23:05
Мишаня, а ты вроде же за Тосно...
Zak11
Zak11
12 апреля в 23:01
Да не грызёт никто локти. И так шансов на чемпионство у нас немного было.
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 22:56
Вот и шляпа вылезла))
minai
minai
12 апреля в 22:50, ред.
Говорят, на съёмках фильма "Три мушкетёра", артисты, исполняющие роли главных героев злоупотребляли алкоголем. Вот чисто из сострадания, кто-нибудь, подскажите ему, что пора бы остановиться.
Qatar Airways
Qatar Airways
12 апреля в 22:44
Не знаю второго такого человека, который бы закатом своей жизни напрочь испортил бы о себе хорошее впечатление, большим трудом заработанное за всю жизнь до этого.
Сейчас, когда вижу Боярского в каком-нибудь фильме, у меня появляется стойкое чувство омерзения.
Futurista
Futurista
12 апреля в 22:38
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