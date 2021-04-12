Боярский: «„Спартак“ проиграл, вот они и грызут локти. А „Зенит“ выиграл!»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки.
«Спартак» проиграл, вот они и грызут локти. А «Зенит» выиграл! Думаю, «красно-белые» лишены шансов на призовые места. Сдулся «Спартак», до свидания.
Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то мы практически чемпионы.
Осттавь в покое Д'артаньяна!
Он дворянин, а ты - плебей!
Этим все про Мишу и сказано...
Осттавь в покое Д'артаньяна!
Он дворянин, а ты - плебей!
Этим все про Мишу и сказано...
а у "Зенита" всё пучком,
поскольку всех он травит газом,
а не просрочкой-"новичком"...
а у "Зенита" всё пучком,
поскольку всех он травит газом,
а не просрочкой-"новичком"...
Сейчас, когда вижу Боярского в каком-нибудь фильме, у меня появляется стойкое чувство омерзения.
Сейчас, когда вижу Боярского в каком-нибудь фильме, у меня появляется стойкое чувство омерзения.