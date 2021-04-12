Игонин: «„Зенит“ на первом месте, а „Спартак“ пишет жалобы»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал итоги матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».
Заговор против «Спартака»? Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую. Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы.
Вчерашняя игра «Локомотива» и «Спартака» была интересной. Сейчас «Спартак» играет в достаточно красивый, яркий футбол. Но удаление сбило все карты. Было бы очень интересно посмотреть противостояние во втором тайме. Но, к сожалению, удаление сбило многие карты «Спартаку», как такового противостояния во второй половине матча мы не увидели.
Что касается прошлого, то с учётом пандемии многие страны выступили неудачно, в том числе и Россия...
Что касается прошлого, то с учётом пандемии многие страны выступили неудачно, в том числе и Россия...
Питерцы в этом году дважды вынесли коней, набрали 4 очка со спартачами, 3 с Динамо и ПОКА 1 с Локо. Это 14 очков с прямыми конкурентами. Наверно ,забивал в тех матчах Дюков, а пасы ему давал сам Пу...
Питерцы в этом году дважды вынесли коней, набрали 4 очка со спартачами, 3 с Динамо и ПОКА 1 с Локо. Это 14 очков с прямыми конкурентами. Наверно ,забивал в тех матчах Дюков, а пасы ему давал сам Пу...
Ерничать на жалобы "Спартака" конечно легче, чем развивать свой футбол, свою академию.
Ерничать на жалобы "Спартака" конечно легче, чем развивать свой футбол, свою академию.
Пляшем дальше.
Пляшем дальше.
Ну а потом, соответственно, Симонян...
Ну а потом, соответственно, Симонян...