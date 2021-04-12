Игонин: «„Зенит“ на первом месте, а „Спартак“ пишет жалобы»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал итоги матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

Заговор против «Спартака»? Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую. Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы.

Вчерашняя игра «Локомотива» и «Спартака» была интересной. Сейчас «Спартак» играет в достаточно красивый, яркий футбол. Но удаление сбило все карты. Было бы очень интересно посмотреть противостояние во втором тайме. Но, к сожалению, удаление сбило многие карты «Спартаку», как такового противостояния во второй половине матча мы не увидели.