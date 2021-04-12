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Игонин: «„Зенит“ на первом месте, а „Спартак“ пишет жалобы»

12 апреля 2021, 16:44
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал итоги матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

Заговор против «Спартака»? Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую. Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы.

Вчерашняя игра «Локомотива» и «Спартака» была интересной. Сейчас «Спартак» играет в достаточно красивый, яркий футбол. Но удаление сбило все карты. Было бы очень интересно посмотреть противостояние во втором тайме. Но, к сожалению, удаление сбило многие карты «Спартаку», как такового противостояния во второй половине матча мы не увидели.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
13 апреля в 10:53
Ну так раз если ты за локо болеешь, то должен знать когда нас локо последний раз обыгрывал до этого судейского матча
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
13 апреля в 07:19
Зачем вспоминать когда я не забываю успехи Спартака в прошлом веке и нынешнем. Это у зенита один век, и то 15 лет только
металлург
металлург
13 апреля в 02:14
Наш колхозный цирк во главе угла, чем футбол
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 апреля в 21:29
Что? Было два отскока марибора и отскок севильи в испании где мы доминировали, и ещё ничья с ливером
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Сп62 (раскрыть)
12 апреля в 20:38
А я повторюсь - три года назад было то же самое в плане руководства. Почему же чемпионили другие? Ну не надо искать того, чего нет на самом деле. Если приказывают сейчас, почему не приказывали тогда? Где логика?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
12 апреля в 20:34
Как не помнить, помню. Два года четвёртые, перед тем лет 10-12 ВСЕГДА выходили в евровесну. И в позапрошлом сезоне вылетели на последних минутах шестого матча.
Что касается прошлого, то с учётом пандемии многие страны выступили неудачно, в том числе и Россия...
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 апреля в 20:02
Я имею в виду влияние на судейский корпус. Как "анализирует" спорные моменты главный эксперт Николаев. Все выводы в пользу судей, допускающих явные, а иногда и вопиющие ошибки и, как правило, против конкурентов Зенита. Судейский корпус полностью подчинён руковоству РФС. Выводы делай сам.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Locomotive Breath (раскрыть)
12 апреля в 19:42
А вы подарили Левникову абонент билетов на РЖД на год? Надо же на такую игру ставить питерца и ещё того кто неграм покланялся
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 апреля в 19:41
А вы? Помните свои какой год уже в лч последние? Мы то проиграли 0:7 не какому то там второсортной команде не то что вы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Сп62 (раскрыть)
12 апреля в 19:39
Три года назад был тот же ресурс, но чемпионили по очереди московские ЦСКА, Локо и Спартак. Или они всё по спортивному брали, только Зенит через админресурс?
Питерцы в этом году дважды вынесли коней, набрали 4 очка со спартачами, 3 с Динамо и ПОКА 1 с Локо. Это 14 очков с прямыми конкурентами. Наверно ,забивал в тех матчах Дюков, а пасы ему давал сам Пу...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 25процентный клоун (раскрыть)
12 апреля в 19:31
Да, я помню. Та победа была единственная в группе, а ещё были 2 ничьи с никакенным Марибором и легендарные 0-7 от Ливера. На вы помните только Севилью...
Сп62
Сп62 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
12 апреля в 19:24
А по твоему, если тебя ударили по правой щеке, надо подставлять левую?
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 апреля в 19:21
Ну, если нас тянут на столетие, то вас каждый год. Благо административный ресурс в своих руках.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
12 апреля в 18:58
Да был бы толк от этих жалоб! Ещё ни разу не было и не будет, что бы переигровка была или тому подобное. Тогда зачем? Что бы потешить своё самолюбие или просто от не фиг делать?) Для начала играть надо, это первое дело, а уж опосля))).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
12 апреля в 18:42
Рогатое домашнее животное с бородой. Другого определения не нахожу.
Tostao
Tostao
12 апреля в 18:36
Своими выступлениями на еврокубках, "Зенит" обесценил вИсокое звание чемпиона России.
Ерничать на жалобы "Спартака" конечно легче, чем развивать свой футбол, свою академию.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 апреля в 18:34
Спартак - Севилья 5-1
Zak11
Zak11
12 апреля в 18:32
Ну вообще нам никто не мешал обыгрывать Зенит в очных встречах. Тот же Рубин к примеру или Сочи, забивать мячи чистые. Недобор очков был и не без помощи судей, но объективно говоря команда должна была приложить побольше усилий.
Futurista
Futurista ответ PiterGrad (раскрыть)
12 апреля в 18:27
Ну хоть честно...плюсую...
LOpp
LOpp
12 апреля в 18:26
Спартак пишет жалобы, Зенит на первом месте, Дюков 3 года президент РФС, рос. клубы в еврокубках за 30 матчей одержали 1 победу.
Пляшем дальше.
Futurista
Futurista ответ praporchik zadov (раскрыть)
12 апреля в 18:25
Он там и был постоянно когда играл...
Андреев Андрей Андреевич
Андреев Андрей Андреевич
12 апреля в 18:24
Пока в стране на всех ключевых постах гопники из ленинградских подворотней ни чего не изменится, так и будут тащить дохлый зенит, а одноклеточный 77мёт игонин и ему подобные пропо5ы будут нести чушь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ mihaluch (раскрыть)
12 апреля в 18:10
У них в следующем году столетие клуба, Федун расчитывает на подарок.
Ну а потом, соответственно, Симонян...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 25процентный клоун (раскрыть)
12 апреля в 18:08
Это когда было то? В девятьсот лохматом? Мне как-то припоминается, что Спартака разносили греки да киприоты. Причём в отборочных стадиях...
G12ridul
G12ridul ответ 25процентный клоун (раскрыть)
12 апреля в 18:07
В АЕКе (который в Ларнаке) от таких слов засмеются.
Prichal
Prichal
12 апреля в 18:04
Спартак уже двадцать лет только и делает, что жалуется.
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 17:36
Ждите и молитесь чтоб Симонян дожил до ста лет.
25процентный клоун
25процентный клоун
12 апреля в 17:24
зенит жалуется на брюгге а Спартак разносит испанцев
beefs
beefs
12 апреля в 17:24
Власть поменялась вот спартаковец и бесятся, ничего через 15 лет может быть опять изменится... ...
ДАША Д
ДАША Д
12 апреля в 17:23
Зениту помогают, а Спартак гнобят.
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